Madagascar: Environnement - L'aire marine de la Baie d'Antongil placée sous protection

19 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'aire protégée marine de la Baie d'Antongil bénéficie d'un statut de mise en protection temporaire, depuis le 16 septembre 2026. Les préfets de Maroantsetra et de Sambava, réunis à Maroantsetra, ont co-signé l'arrêté consacrant cette étape réglementaire, préalable au classement définitif de l'Aire Marine Protégée (AMP).

Le site s'étend sur 416 163 hectares, répartis entre les régions d'Analanjirofo et de Sava. Des baleines à bosse viennent s'y reproduire chaque hiver austral, avec une concentration représentant plus de 1 % de la population mondiale de l'espèce. Il couvre soixante-quatorze fokontany, au sein de seize communes riveraines des districts de Maroantsetra, Mananara Nord et Antalaha. Près de 100 000 personnes dépendent des ressources marines de la baie.

Plusieurs mesures s'appliquent sur le terrain, à la suite de cette décision. Cela consiste au développement de la pêche durable via les Aires de Pêches Gérées Localement (APGL), à la protection des habitats sensibles et aux patrouilles de surveillance associant communautés locales et Officiers de Police Judiciaire.

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La baie d'Antongil, dont la protection et le développement harmonieux sont assurés par Wildlife Conservation Society, rejoint trois autres sites récemment sécurisés, à savoir Tandavandriva Nosy Be, Atimo Vata'e et Sorkay Sainte-Marie. Ce réseau, appuyé par le projet GEF6-AMP et mis en oeuvre sous la tutelle du ministère de l'Environnement, avec l'appui du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), atteint plus de 1,7 million d'hectares.

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