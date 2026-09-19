Madagascar: Handball / Championnat d'Afrique cadet - Les défaites s'enchaînent pour les Akio

La dernière sortie des Akio n'a pas permis à Madagascar de redresser la situation. Opposée à la Tunisie, l'une des formations solides de cette poule B, la sélection malgache a subi une lourde défaite, 20 à 62, au championnat d'Afrique de handball pour la catégorie cadette qui se joue actuellement à Abidjan, Côte d'Ivoire.

Après deux journées de compétition, les Akio cadets ont enregistré deux défaites en autant de rencontres et terminent à la quatrième et dernière place du groupe B avec zéro point. Cette deuxième sortie constituait surtout une nouvelle occasion pour les jeunes Malgaches de se mesurer à une équipe habituée aux joutes continentales. Face à une Tunisie efficace offensivement, les Akio ont éprouvé des difficultés à contenir les attaques adverses. Le score final, 62 buts encaissés contre 20 inscrits, souligne les difficultés rencontrées par la défense malgache ainsi que le manque d'efficacité offensive.

Le classement provisoire après deux journées de compétition a contribué à préciser la situation dans les différents groupes. Dans le groupe C, le Rwanda et la Libye se sont séparés sur un score de parité, 36 à 36. Ce résultat permet aux deux formations de rester au contact dans leur poule.

Sonnette d'alarme

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Dans le groupe D, la Guinée a dominé la Zambie, 40 à 11, tandis que la Côte d'Ivoire a pris le dessus sur le Burundi sur la plus petite des marges, 28 à 27. Ces résultats confirment également l'intensité des confrontations entre les différentes sélections engagées dans cette édition du championnat continental.

Pour Madagascar, cette participation aura surtout permis aux jeunes Akio d'acquérir de l'expérience au plus haut niveau africain de leur catégorie. Avec deux matches disputés et deux défaites, le bilan sportif reste difficile, mais ces confrontations offrent un cadre de référence pour mesurer le travail encore nécessaire avant les prochaines échéances internationales.

Un coach de club plusieurs fois champion de Madagascar, qui veut rester anonyme, est très critique quant au choix de la fédération sur l'envoi d'un technicien pour accompagner les Akio cadets : « Comment espérer trouver de bons résultats avec une équipe nationale sans entraîneur qui a le niveau pour diriger une équipe nationale sur un championnat d'Afrique? C'est un président de ligue qui encadre nos Akio à Abidjan. Je tire une sonnette d'alarme pour que chacun reste à sa place. »

La lourde défaite contre la Tunisie vient de prouver que Madagascar est très loin du niveau africain et a besoin de réviser toutes les techniques et expériences nécessaires avant d'affronter les nations africaines très en avance sur tous les compartiments du jeu.