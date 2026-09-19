Madagascar: Analakely - Les feux tricolores entrent en service

Les feux tricolores installés à Analakely, en face de la Pharmacie de l'Océan Indien, sont désormais opérationnels. Placé à proximité d'un passage piéton, ce dispositif vise à sécuriser la traversée sur cet axe très fréquenté du centre-ville, où l'important flux de véhicules rend souvent le passage difficile.

Lorsque le feu est rouge, les véhicules doivent s'arrêter pour laisser passer les piétons. Au vert, ils peuvent poursuivre leur route, tandis que les personnes à pied doivent attendre. Le feu jaune annonce le passage imminent au rouge et appelle les conducteurs à ralentir.

« Nous avons parfois du mal à traverser, même en empruntant le passage piéton. Ces feux peuvent donc nous aider à passer plus facilement », témoigne un usager. Le dispositif devrait notamment profiter aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite, qui ont besoin de davantage de temps pour traverser.

L'efficacité du dispositif dépendra toutefois du comportement des usagers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les conducteurs doivent s'arrêter avant le passage piéton et éviter de s'y immobiliser lorsque la circulation ralentit. Les piétons, de leur côté, sont appelés à attendre le signal leur permettant de traverser.

Au-delà de la régulation des véhicules, ces feux introduisent de nouvelles habitudes dans cette partie d'Analakely. Leur respect devrait contribuer à fluidifier la circulation et à réduire les traversées désordonnées.