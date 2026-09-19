Madagascar: Course de côte - Juan Rakotojohary tout proche d'une cinquième étoile

Les amoureux de la course automobile, entre amis ou en famille, se donnent rendez-vous ce week-end à Masindray. La troisième édition de la course de côte sur piste terre, baptisée la « Montée Masindray », comptant pour la quatrième manche du championnat de Madagascar des slaloms et courses de côte, organisée par le club FMMSAM, se déroulera dans un domaine privé à Masindray ce samedi et ce dimanche.

La victoire lors des trois premières manches nationales disputées a été raflée par le jeune pilote du FMMSAM, Juan Rakotojohary, au volant d'une Clio. Le quadruple champion de Madagascar se rapproche d'une cinquième étoile. Une victoire de plus confirmera son sacre avant l'heure pour cette saison. La course se déroulera sur un tout nouveau site, sur un circuit en boucle, à revêtement terre, long de 1 500 m. Trois manches qui ne seront pas toutes obligatoires seront au programme. Chaque pilote devrait en revanche effectuer au moins une montée pour être classé.

L'essai chrono est prévu vers 10 heures ce samedi. Le départ de la première manche est programmé à 13 h. Les auteurs des meilleurs temps de l'essai chrono partiront en premier. Ceux qui effectuent les meilleurs temps de la première montée prendront en premier le départ à la deuxième manche. Et les auteurs des meilleurs temps du deuxième passage partiront en dernier à la troisième et dernière montée.