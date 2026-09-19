Madagascar: Mobilité - La circulation réorganisée au By-pass

De nouvelles mesures seront appliquées sur le By-pass d'Alasora. À partir du lundi 21 septembre, les charrettes, les calèches et les taxis-vélo ne seront plus autorisés à emprunter cet axe ni ses bretelles situées dans la commune. Cette décision a été prise lors d'une réunion organisée vendredi matin à la gare routière d'Amoronakona.

Ces dispositions s'inscrivent dans la réorganisation du transport autour de la gare routière d'Amoronakona. Elles visent à réduire les points de blocage et à faciliter la circulation sur cet axe très fréquenté.

La rencontre a réuni des représentants de la commune d'Alasora, du ministère des Transports, de l'Agence des transports terrestres (ATT), des forces de l'ordre, du concessionnaire de la gare routière et de la police communale. La fluidité du trafic et la sécurité routière étaient au centre des échanges.

Le dégagement des abords du By-pass se poursuivra également. Les commerçants et les riverains installés le long de l'axe sont appelés à ne pas empiéter sur la chaussée. Des opérations de nettoyage et de rangement ont déjà été menées vendredi.

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En cas d'embouteillage, les taxis-brousse pourront être déviés vers la RN58B, en direction d'Ankadindratombo. Certains arrêts de bus situés sur le By-pass et au Sud Ambohipo seront également déplacés afin de limiter les perturbations.