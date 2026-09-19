Madagascar: Basketball/Sommet national U18 - MB2ALL et JAP Mada dans le dernier carré

La phase des quarts de finale a livré plusieurs enseignements importants sur les parquets de Toliara, vendredi. Les clubs d'Analamanga se sont particulièrement illustrés, mais Jap Mada Alaotra Mangoro fait exception en atteignant le dernier carré.

Chez les filles, MB2ALL Analamanga a réalisé une prestation particulièrement convaincante en dominant nettement l'ASE sur le score de 83 à 24. Une victoire sans appel qui témoigne de la maîtrise collective et de l'efficacité des représentantes d'Analamanga, désormais lancées dans la course vers le titre jusqu'à preuve du contraire.

JAP Mada Alaotra Mangoro a, de son côté, décroché sa qualification au terme d'un duel beaucoup plus disputé. Opposée à Fandrasa de la Haute Matsiatra, la formation d'Alaotra Mangoro s'est imposée 39 à 37, dans un match où chaque possession a compté. Cette courte victoire récompense la combativité de JAP Mada, qui rejoint ainsi les équipes encore en lice.

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Chez les garçons, AST et NBE, deux clubs d'Analamanga, ont également validé leur billet pour le dernier carré. AST a pris le dessus sur BCTT Atsimo Andrefana avec une avance confortable, 76 à 53, tandis que NBE a remporté un duel très serré face à FBCS de la Sava, 73 à 72. Deux résultats qui confirment l'intensité des quarts de finale et annoncent des demi-finales particulièrement disputées.

Deux matchs de garçons opposant Jap Mada d'Alaotra Mangoro à AS Monfort d'Amoron'i Mania et ASE Analamanga à EBF de la Haute Matsiatra ne sont pas encore terminés au moment où nous mettons sous presse.