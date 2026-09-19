Madagascar: Antsakaviro - Un couple périt dans un incendie

Le couple qui se trouvait dans la maison en bois incendiée à Antsakaviro Ambodiraotra, avant-hier soir, n'a pas survécu. Tous deux ont été retrouvés morts, brûlés dans l'incendie. Cet incident a donc fait deux victimes. Outre les constatations effectuées sur place, les forces de l'ordre ont ouvert une enquête et vont poursuivre les investigations. Les causes exactes du départ de feu n'étaient toutefois pas encore clairement établies au moment de l'intervention.

Il était 21 h 30, lorsque la maison construite en bois, en tissu et en carton, située derrière un grand mur, a pris feu. L'incendie s'est rapidement propagé en raison des matériaux facilement inflammables qui constituaient l'habitation. Alertés, les riverains ont tenté d'éteindre les flammes. Le feu a rapidement été maîtrisé et les maisons voisines, dont certaines étaient également construites en bois, ont ainsi été épargnées.

Les responsables du fokontany, alertés par les appels au secours, ont à leur tour prévenu les forces de l'ordre.

Selon les constatations effectuées par la police sur place, les victimes étaient un couple qui vivait dans une habitation exiguë.

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Souffrante

L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, était connu pour exercer le métier de porteur. Son épouse, âgée de 44 ans, était, quant à elle, décrite comme étant déjà souffrante. D'après les témoignages recueillis par les enquêteurs, les riverains ont tenté d'éteindre l'incendie et de faire sortir les occupants de la maison en flammes. Le couple n'a toutefois pas pu s'échapper. Le feu a été éteint vingt minutes après son déclenchement. Le Bureau municipal d'hygiène (BMH) a été appelé. Ses agents ont récupéré les dépouilles et les ont transportées à bord d'un véhicule spécialement affecté à cet usage.