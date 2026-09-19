Madagascar: Athlétisme - Le marathon de Tana reporté

Coup dur pour les coureurs et les passionnés de course à pied. Prévue les 10 et 11 octobre, la 20e édition du Marathon International de Tana est reportée. Dans un communiqué officiel, le comité d'organisation explique cette décision par la volonté de permettre « une meilleure préparation de l'événement » et de réunir les meilleures conditions pour accueillir les participants.

La nouvelle date n'a pas encore été fixée. Le comité précise qu'elle sera communiquée officiellement dès sa confirmation. Cette annonce intervient alors que de nombreux participants avaient déjà effectué leur inscription et entamé leur préparation.

Les personnes ayant déjà réglé leurs frais d'inscription seront intégralement remboursées. Le comité d'organisation précise que les modalités pratiques et le calendrier des remboursements seront communiqués ultérieurement aux personnes concernées.

Le comité d'organisation dit mesurer la déception et les désagréments occasionnés par ce report et présente ses excuses aux participants. Malgré ce contretemps, il assure que sa volonté demeure de faire du Marathon International de Tana un grand rendez-vous sportif, de partage et de rassemblement.