Madagascar: Évènement - Oktoberfest 2026 met Toamasina au rythme des artistes

19 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Les 12 et 13 octobre, une dizaine d'artistes se relaieront à Toamasina pour accompagner l'un des temps forts de l'Oktoberfest 2026, organisé dans plusieurs régions de Madagascar.

À Toamasina, l'Oktoberfest 2026 prendra une dimension particulièrement musicale les 12 et 13 octobre. Une dizaine d'artistes malgaches viendront animer ces deux journées, parmi lesquels BRN, Wendy Catalina, Ambondrona, Stéphanie, Ckycky et Treezey. L'animation sera assurée au quotidien par Eric, Barhone et Teg.

Née à Munich, en Allemagne, l'Oktoberfest est une fête populaire traditionnellement associée à la bière, à la convivialité et aux rassemblements festifs. À Madagascar, l'édition 2026, portée par Star à travers les marques THB, Gold, Queens, Beaufort et Fresh, reprend cet esprit tout en adoptant un format itinérant. Du 15 septembre au 15 novembre, les festivités se déploient ainsi dans plusieurs régions du pays, avec au programme des animations culturelles, des rendez-vous musicaux et différentes initiatives de proximité.

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Le Star Tour, autre temps fort de cette édition, est programmé les 24 et 25 octobre à Toamasina. Un Camion Tour sillonnera également la côte Est avec des étapes prévues à Ilaka Est, Vatomandry, Mahanoro, Fénérive Est, Foulpointe et Mahambo. D'autres animations sont également prévues dans les points de vente, les grandes et moyennes surfaces, les stations-service ainsi que dans les établissements du secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

À travers ce déploiement, l'Oktoberfest 2026 entend rapprocher les festivités du public tout en associant la culture brassicole à la musique et à la création artistique malgache. À Toamasina, les 12 et 13 octobre constitueront ainsi un rendez-vous particulièrement animé avec la présence de plusieurs figures de la scène musicale malgache.

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