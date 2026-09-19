Cote d'Ivoire: Coopération ONU-Côte d'Ivoire - Nialé Kaba appelle à plus de synergie

« Davantage de synergie, de financements, de transferts de compétences, et de résultats mesurables et durables pour nos concitoyens. » C'est l'appel lancé, le vendredi 18 septembre 2026, à Abidjan, par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nialé Kaba, à l'ouverture de l'atelier consacré au thème : « Comprendre le rôle du Système des Nations unies sur le terrain ».

La rencontre vise à renforcer la compréhension mutuelle entre le gouvernement, les partenaires au développement et les différentes agences onusiennes. Elle met, notamment l'accent sur les mécanismes de coopération et la complémentarité des interventions dans les secteurs prioritaires : éducation, santé, emploi des jeunes, autonomisation des femmes, protection sociale et résilience climatique.

Pour Nialé Kaba, l'enjeu est désormais de mieux coordonner les actions afin d'éviter les doublons et d'accroître leur impact sur les populations. « L'efficacité de notre partenariat dépend donc d'une coordination forte, sous l'impulsion de la coordinatrice résidente », a-t-elle souligné.

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La ministre d'État a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur du multilatéralisme. Elle souhaite que celui-ci constitue un véritable levier de transformation et que les partenariats internationaux soient davantage en phase avec les réalités locales.

De son côté, la coordonnatrice résidente du Système des Nations unies en Côte d'Ivoire, Hélène N'Garnim-Ganga, a insisté sur la nécessité de mieux connaître les rôles respectifs des agences onusiennes. « Les défis d'aujourd'hui ne peuvent être résolus seuls », a-t-elle rappelé, invitant les différents acteurs à conjuguer leurs expertises au service des priorités nationales.

L'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, Dominique Favre, a, pour sa part, présenté le guide pratique destiné à rendre plus lisible l'architecture du système onusien.

Selon lui, la diversité des agences constitue aussi une opportunité de collaboration et d'innovation. « Une expertise dans un domaine peut apporter une réponse à un problème dans un autre », a-t-il expliqué.

À la veille de la Semaine de haut niveau de la 81e Assemblée générale des Nations unies, qui va se dérouler, du 18 au 25 septembre 2026, cette initiative entend ainsi consolider un partenariat Côte d'Ivoire-Onu plus cohérent, coordonné et orienté vers des résultats tangibles.