Cote d'Ivoire: Forum des radiocommunications - 500 experts attendus pour penser les réseaux de demain

Du 24 au 26 septembre au Parc des Expositions d'Abidjan, le Forum des radiocommunications réunira experts, régulateurs et acteurs du numérique autour du déploiement des réseaux terrestres et satellitaires.

La Côte d'Ivoire va accueillir la 2e édition du Forum des radiocommunications (Frc 2026). Prévue du 24 au 26 septembre 2026, au Parc des expositions d'Abidjan, cette rencontre devrait réunir quelque 500 participants autour des enjeux liés au déploiement des réseaux radioélectriques terrestres et satellitaires.

L'événement a été présenté, le vendredi 18 septembre 2026, à Abidjan, par le directeur général de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques (Aigf), Dr Yacouba Coulibaly.

Placée sous le thème « Déploiement des réseaux radioélectriques terrestres et satellites, exposition aux zones électromagnétiques et stratégie nationale », cette édition intervient dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation numérique et l'extension des infrastructures de télécommunications.

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Plusieurs pays francophones, notamment la France, le Bénin, le Togo, le Sénégal et la Tunisie, sont annoncés. Ils viendront partager leurs expériences et leurs approches en matière de gestion des fréquences et de déploiement des réseaux, a indiqué la présidente du comité d'organisation, Christiane Yangni-Angaté.

Pour les organisateurs, le défi consiste à accompagner l'évolution rapide des technologies tout en répondant aux préoccupations liées à l'exposition aux ondes électromagnétiques.

Le président du comité scientifique, Koffi Yao Gabriel, a notamment relevé deux enjeux : soutenir le déploiement de réseaux plus performants, notamment avec la 5G et les nouvelles constellations satellitaires, et approfondir les connaissances sur l'exposition aux champs électromagnétiques. « Nous devons accompagner le développement des réseaux tout en renforçant l'information des populations », a souligné le directeur général de l'Aigf, Dr Yacouba Coulibaly.

Au terme des travaux, l'Aigf entend dégager une feuille de route nationale ainsi qu'une « Déclaration d'Abidjan ». Ces deux instruments devraient contribuer à la réflexion sur la future stratégie nationale relative au déploiement des réseaux et à la gestion de l'exposition aux ondes électromagnétiques.

Le Frc 2026 se tiendra en marge d'Africa Space Expo (Aspex), consacré à la promotion des services et technologies spatiaux en Afrique. Cette proximité devrait favoriser les échanges entre les acteurs des radiocommunications et ceux du secteur spatial, avec l'objectif d'identifier des pistes d'actions communes.

Au programme figurent des sessions techniques et thématiques, des conférences, des panels, des ateliers, ainsi que des échanges avec des experts et des régulateurs. Un espace de démonstration permettra également aux participants de découvrir des équipements et technologies liés aux radiocommunications.