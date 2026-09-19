Cote d'Ivoire: Décès de Dr Maférima Bamba - L'Association des femmes de Fraternité Matin pleure sa marraine

Dr Maférima Bamba Fouété épouse M'Bahia, directrice générale adjointe et maire de Séguéla, est décédée après une longue période de maladie. L'information de son décès a été confirmée le vendredi 18 septembre 2026. Sa disparition laisse une famille, des proches et de nombreuses personnes dans une profonde tristesse.

Marraine de l'Association des femmes de Fraternité Matin (Afm) depuis 2020, Dr Maférima Bamba Foueté épouse M'Bahia s'était, depuis sa désignation, fortement investie dans l'accompagnement des femmes de la maison de presse gouvernementale.

Sa disparition plonge ainsi les membres de l'Afm dans une grande douleur. Dans son message de condoléances, l'association rend hommage à une femme dont la présence et le soutien à ses côtés auront été particulièrement marquants. « C'était une marraine engagée et bienveillante pour nous. Sa disparition est une perte immense », a témoigné Thérèse Abiro, présidente de l'Afm.

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La présidente de l'association a également souligné que Mme le maire de Séguéla représentait bien plus qu'une simple marraine. Elle était, selon elle, « un guide, un soutien inestimable et une présence constante à nos côtés jusqu'à ses derniers jours ».

Son écoute, sa générosité et son engagement resteront ainsi gravés dans la mémoire des femmes qu'elle a accompagnées.

Dans ces circonstances douloureuses, la présidente de l'Association des femmes de Fraternité Matin présente, au nom de l'ensemble des membres, ses condoléances les plus émues à la famille et aux proches de la défunte. « Reposez en paix, chère marraine. Votre oeuvre et votre amour resteront vivants dans nos coeurs », a-t-elle indiqué.

La Rédaction Fratmat.info présente ses sincères condoléances à la famille biologique, politique et aux collaborateurs de la défunte.