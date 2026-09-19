Maroc: Driss Lachguar à Berkane - Cent jours pour changer les règles de gestion de l'argent public

L'Union socialiste des forces populaires a tenu, vendredi 18 septembre, un grand rassemblement politique à Berkane pour présenter officiellement ses candidates et candidats dans les différentes circonscriptions de la région de l'Oriental, en vue du scrutin du 23 septembre.

Présidé par le premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, ce meeting a été l'occasion de détailler les engagements de l'USFP pour l'avenir de la région, un développement régional juste et équitable, la création de véritables opportunités d'emploi, un soutien renforcé aux jeunes et aux femmes, l'amélioration tangible des services publics, et la consécration de la bonne gouvernance et de la reddition des comptes.

Un problème de règles, pas de diagnostic

Devant les militants et sympathisants réunis à Berkane, Driss Lachguar a orienté son intervention sur la manière dont la richesse et l'argent public sont gérés et répartis, estimant que le Maroc ne souffre pas d'un manque de diagnostics ou de stratégies, mais de l'absence de règles claires déterminant où va l'argent public et comment les différentes catégories de la société bénéficient de la richesse nationale.

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S'adressant directement aux partis de la majorité gouvernementale, il a relevé que ceux-ci répètent, durant cette campagne, les mêmes constats, la responsabilité des intermédiaires et spéculateurs dans l'érosion du pouvoir d'achat, l'effondrement de ce pouvoir d'achat, l'absence de perspectives pour les jeunes, la nécessité de produire ce que le pays importe, ou encore la réduction de la rente.

« Tout cela est vrai », a-t-il reconnu, précisant que son parti partage largement ce diagnostic. Mais la vraie différence, a-t-il insisté, se situe dans la question de l'après-scrutin : « Qu'allez-vous décider après cette campagne électorale ? Qu'apporterez-vous de nouveau pour ne pas nous répéter ces mêmes discours ? »

Driss Lachguar a souligné que le pays a appris à produire de la richesse, au vu des potentialités dont il dispose, mais qu'il n'est pas encore parvenu à la méthode qui permettrait à cette richesse de « circuler et de toucher l'ensemble du peuple marocain », refusant de réduire les déséquilibres liés à la répartition de la richesse à des facteurs conjoncturels ou externes, comme la sécheresse, la guerre en Ukraine ou les développements liés au détroit d'Ormuz. Ces déséquilibres, selon lui, tiennent à « des règles écrites, appliquées chaque année et qui apparaissent dans la loi de finances ».

Il a également critiqué la manière dont l'investissement public est réparti, affirmant que cette répartition se fait selon « la disponibilité des dossiers », ce qui conduit, selon lui, à orienter une part importante de l'argent vers les régions déjà dotées de richesses et d'infrastructures, autrement dit vers « les centres du pays ». Il a dénoncé l'octroi d'avantages fiscaux, fonciers et de soutiens à des projets sans que la création d'emplois ne soit, selon ses termes, au coeur de ces mécanismes, ainsi que le recours à un prêt fondé sur « la solvabilité financière » plutôt que sur les projets eux-mêmes, ce qui, a-t-il affirmé, aboutit à financer « celui qui possède déjà l'argent » et à perpétuer la rente loin des regards.

Quatre règles pour changer la donne

Driss Lachguar a présenté un ensemble de propositions qu'il a qualifiées de « quatre clés » pour transformer la réalité du développement et la gestion de l'argent public, en insistant particulièrement sur la redistribution des investissements selon des critères d'équité territoriale, le conditionnement des privilèges publics à l'emploi, et le renforcement de la transparence dans la lutte contre le trafic d'influence.

La première règle proposée par son parti veut que « l'argent public aille là où le besoin est le plus grand », estimant que la répartition des ressources ne doit pas se fonder seulement sur le nombre d'habitants ou la disponibilité des infrastructures et des dossiers, mais sur un panier d'indicateurs incluant les taux de pauvreté et de chômage, l'état des routes, des hôpitaux et des écoles, les niveaux de fragilité sociale, et les écarts d'accès aux services entre villes et campagnes.

Il a appelé, dans ce cadre, à adopter ce qu'il a qualifié de « discrimination positive territoriale » en faveur des régions souffrant du plus grand déficit, citant en exemple la région de l'Oriental, estimant qu'une répartition égale entre des territoires inégaux n'est pas de la justice, mais la consécration de l'écart, et appelant à réorienter l'investissement public en fonction du niveau de déficit de développement propre à chaque région.

Le dirigeant ittihadi a révélé que le programme électoral de l'USFP propose qu'au moins 60 % des budgets d'investissement public nouveau soient orientés vers les régions souffrant d'un déficit de développement et d'emploi, et qu'au moins 30 % des nouveaux investissements industriels publics soient réservés aux régions les moins industrialisées, critiquant au passage la concentration persistante des zones industrielles dans certaines régions, au détriment d'autres provinces et zones, s'interrogeant sur la manière de créer richesse et emplois dans des régions qui ne disposent pas d'infrastructures industrielles et économiques suffisantes.

Concernant les projets d'investissement en cours, Driss Lachguar a précisé que la position de son parti ne consiste pas à les bloquer, affirmant que l'USFP est favorable à l'ensemble des projets en cours et à leur poursuite, tout en réclamant que chaque région obtienne une vocation économique fondée sur ses réels atouts, citant le modèle de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma pour l'industrie et la logistique, et celui du Sahara marocain pour l'économie bleue et les énergies renouvelables.

Il a par ailleurs appelé à adopter une base nationale unifiée pour les services publics essentiels, éducation, santé, transport et eau, garantissant leur accès indépendamment du lieu de résidence du citoyen, avec l'obligation de résorber les écarts dans des délais déterminés et évaluables.

La deuxième règle présentée par Driss Lachguar repose sur le principe « pas de privilège public sans contrepartie en matière d'emploi », précisant que les incitations fiscales, foncières et hydrauliques doivent être liées à des postes d'emploi précis et vérifiables, plutôt que d'être accordées sans être rattachées à des résultats économiques et sociaux clairs.

Il a également appelé à la numérisation des marchés publics et à la mise à disposition des informations qui s'y rapportent, afin que l'ensemble de leurs étapes, de l'annonce jusqu'à la sélection et l'exécution, soit traçable, insistant sur la nécessité de criminaliser le trafic d'influence dans l'octroi des marchés et des autorisations publiques.

Cent jours pour changer les règles

Le premier secrétaire de l'USFP a estimé que la lutte contre la corruption ne doit pas être présentée comme un acte de courage individuel, mais comme un système juridique dissuasif et des mécanismes institutionnels permanents, annonçant que son parti propose d'adopter des règles juridiques dès les cent premiers jours, si les électeurs lui accordent leur confiance, pour faire de la transparence et de la lutte contre le trafic d'influence une composante de la réforme des règles de gestion de l'argent public. Il a réitéré, à ce titre, sa revendication d'une loi relative à l'enrichissement illicite, la reliant à la nécessité d'un dispositif juridique encadrant strictement toute appropriation illégitime de l'argent et des ressources publics.

Driss Lachguar a ensuite critiqué ce qu'il a décrit comme la similitude des promesses électorales avancées par les partis durant cette campagne, affirmant que son parti a été parmi les premiers à annoncer son programme, avant que des promesses similaires n'apparaissent, selon lui, chez d'autres formations. « Lorsque l'Union socialiste propose de réduire tel indicateur d'un taux précis, d'autres propositions apparaissent avec des taux proches », a-t-il relevé, ajoutant que son parti avait également proposé une croissance annuelle de l'ordre de 6 %, avant de voir des promesses similaires reprises dans d'autres programmes.

Concernant la dette publique, il a appelé à instaurer une règle limitant celle-ci à 60 % du produit intérieur brut, estimant que le débat ne doit pas se limiter au niveau actuel de la dette, mais doit prendre en compte ce que les Marocains auront à assumer à l'avenir. Il a également évoqué le déficit commercial, proposant qu'il ne dépasse pas 15 %, et l'investissement privé, qu'il a jugé nécessaire de porter à 25 % du produit intérieur brut.

Dans une critique politique adressée à la majorité, Driss Lachguar a indiqué qu'après avoir pris connaissance des programmes électoraux présentés, il était revenu aux amendements déposés par le groupe parlementaire de l'USFP durant les dernières années, estimant qu'un certain nombre de propositions figurant aujourd'hui dans les programmes électoraux avaient déjà été présentées par le Groupe socialiste- Opposition ittihadie au sein de l'institution législative, avant que les groupes de la majorité ne votent contre.

Il a lancé un défi direct aux partis porteurs de ces promesses : « Si vous êtes sincères, et si vous allez réellement le faire, pourquoi attendre ces élections ? », appelant à la tenue d'une session parlementaire extraordinaire durant les dernières semaines de la législature pour faire adopter les mesures aujourd'hui présentées dans les programmes électoraux, évoquant notamment les promesses relatives à la hausse des salaires, au salaire minimum et à l'indexation des salaires sur l'inflation, et invitant les auteurs de ces promesses à les traduire en mesures législatives plutôt que d'attendre les élections.

Driss Lachguar a conclu son discours par des critiques appuyées à l'égard du gouvernement et des partis de la majorité, estimant que les électeurs sont capables d'évaluer les promesses et de distinguer ce qu'il a qualifié de programmes réalisables de ce qu'il a considéré comme de la désinformation électorale.