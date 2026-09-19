Tunisie: Viandes blanches - Quatre conteneurs de 290 tonnes attendus en novembre et décembre

19 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'approvisionnement du marché tunisien en viandes blanches se déroule actuellement de manière régulière et aucun problème n'est enregistré, a affirmé vendredi 18 septembre 2026 le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches, Ibrahim Nefzaoui.

Dans une déclaration à la Radio nationale, il a indiqué que le déficit enregistré précédemment, en raison de la mortalité d'un nombre important de volailles provoquée par les fortes températures, a été résorbé grâce à la programmation de l'importation de quantités de viandes blanches.

Selon Ibrahim Nefzaoui, quatre conteneurs de 290 tonnes chacun doivent arriver en Tunisie au cours des mois de novembre et décembre, dans le cadre de ces importations.

Une hausse des prix dans les circuits informels

Concernant les prix, le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches a précisé que la hausse constatée ne concerne pas les points de vente organisés, mais plutôt les points de vente anarchiques.

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