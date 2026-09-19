Tunisie: Une délégation d'entreprises espagnoles explore les opportunités d'affaires au pays

19 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Une délégation d'entreprises espagnoles a effectué cette semaine une mission commerciale en Tunisie, à l'initiative de la Chambre de commerce de Madrid, a annoncé l'ambassade d'Espagne en Tunisie dans une publication sur ses réseaux sociaux.

La délégation était composée d'entreprises actives dans plusieurs secteurs, notamment le conseil, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique et les infrastructures hydrauliques.

Cette mission a permis aux entreprises participantes d'explorer des opportunités d'affaires sur le marché tunisien, d'établir des contacts avec des partenaires potentiels et de mieux connaître l'environnement économique tunisien.

Une réception à la résidence de l'ambassadeur

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Dans le cadre de cette visite, les représentants des entreprises espagnoles ont également participé à une réception organisée par l'ambassadeur d'Espagne en Tunisie, S.E.M. Isidro González Afonso, à la résidence officielle.

La rencontre a réuni des représentants des milieux économiques et institutionnels tunisiens et espagnols, ainsi que des membres de la Chambre de commerce mixte tuniso-espagnole.

L'ambassade d'Espagne a salué la participation des entreprises et de la Chambre de commerce de Madrid, estimant que la mission a permis d'établir de nouveaux contacts entre les acteurs économiques des deux pays.

L'Espagne et la Tunisie entretiennent des relations bilatérales dans plusieurs domaines, notamment économique et commercial. Le site officiel de la diplomatie espagnole présente la Tunisie comme un partenaire stratégique et souligne la volonté de Madrid de renforcer les échanges et la coopération entre les deux pays.

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