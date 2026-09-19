Tunisie: Transporteurs de carburant - Une grève prévue les 23 et 24 septembre prochains

19 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La Fédération Générale du Pétrole et des Produits Chimiques, affiliée à l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), a annoncé ce vendredi 18 septembre 2026 qu'une grève des transporteurs de carburant se tiendra les 23 et 24 septembre. Ce mouvement fait suite au blocage persistant de plusieurs dossiers professionnels et sociaux en suspend.

Dans son communiqué, la fédération a précisé que les revendications fondamentales portent sur l'accès des travailleurs à la couverture sociale auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), ainsi que sur la mise en œuvre de l'accord conclu le 2 mai 2019.

Le syndicat rappelle qu'une réunion s'est tenue le 26 août 2026 au siège de l'UGTT pour examiner ces points de tension. Les structures syndicales étaient déjà meitoyennes d'une première médiation ayant convaincu les agents de suspendre temporairement leurs actions afin d'éviter toute rupture d'approvisionnement du pays et de laisser un délai raisonnable aux parties prenantes pour trouver une issue.

Toutefois, face à l'absence de traitement des dossiers litigieux et au défaut de convocation à une séance de conciliation d'urgence, le préavis de grève a été formellement acté.

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La Fédération générale du pétrole et des produits chimiques souligne que cet arrêt de travail est la conséquence directe de l'impasse du dialogue, tout en réaffirmant sa disposition à réintégrer immédiatement la table des négociations pour régler le différend et éviter toute perturbation majeure dans la distribution de carburant.

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