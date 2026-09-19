Tunisie: Décès de l'ancien ministre de l'Equipement et de l'Habitat Mohamed Salah Arfaoui

L'ancien ministre de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, s'est éteint hier, vendredi 18 septembre 2026.

Né le 11 janvier 1956 à Bizerte, Mohamed Salah Arfaoui était un grand commis de l'État. Ingénieur général à partir de 1981, il avait perfectionné son expertise technique au cours de formations spécialisées au Japon et en Corée du Sud.

Au fil d'une riche carrière professionnelle, il a occupé plusieurs hautes responsabilités au sein de l'administration tunisienne, pilotant avec rigueur la réalisation de projets d'infrastructure majeurs à travers le pays.

Figure clé de l'exécutif entre 2015 et 2018, il a dirigé le ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire sous les gouvernements de Habib Essid puis de Youssef Chahed. Il avait ensuite été nommé conseiller auprès de la présidence du Gouvernement, fonction qu'il a exercée jusqu'à la fin de l'année 2019.