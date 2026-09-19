Tunisie: Drame à Siliana - Le corps d'un enfant sans vie, emporté par les crues de oued Rouhia, repêché

Les unités de la Protection civile relevant de la direction régionale de Siliana ont repêché, vendredi soir, le corps sans vie d'un enfant âgé de 8 ans, emporté par les crues de l'oued Rohia.

La victime était originaire de la région de Sbeïtla et séjournait depuis quelques jours chez des proches.

L'accident s'est produit alors que le jeune garçon accompagnait un proche âgé de 12 ans. En tentant de traverser l'oued Rouhia pour rentrer au domicile, les deux enfants ont été balayés par la force du courant. Si le premier a tragiquement perdu la vie, le second a pu être sauvé de justesse et évacué vers l'hôpital local de Rouhia, où son état de santé est désormais jugé « stable ».

Le gouvernorat de Siliana a enregistré, vendredi après-midi, de fortes précipitations dans la majorité des délégations, provoquant une montée rapide du niveau des oueds de la région.