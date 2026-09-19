Tunisie: Climatisation à l'horizon 2030 - Alléger la pression sur le réseau électrique et protéger la couche d'ozone

La Tunisie prévoit, à l'horizon 2030, d'adopter de nouveaux modèles de climatiseurs fonctionnant avec des gaz non polluants. Cette nouvelle génération permettra de réduire la consommation d'énergie pendant la saison estivale, ce qui équivaut à une économie représentant la consommation de 600 000 climatiseurs actuels.

La Tunisie compte plus de 4 millions de climatiseurs dont la mise en marche simultanée sur de courtes périodes a accentué la pression sur le réseau électrique. Cette situation a poussé les responsables de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) à lancer des appels à la rationalisation de l'utilisation des climatiseurs lors de la vague de chaleur qui a frappé la Tunisie l'été dernier.

En effet, le ministre de l'Environnement, Habib Abid, a confirmé dans une déclaration aux médias lors de la célébration de la Journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone, le 16 septembre 2026, que les Tunisiens utilisent au moins 4 millions de climatiseurs.

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Il a précisé qu'une orientation a été adoptée pour passer à une nouvelle génération de climatiseurs fonctionnant avec un gaz respectueux de la couche d'ozone et permettant une économie d'énergie d'au moins 15 %. Cela équivaudra à réduire la consommation de l'équivalent de 600 000 climatiseurs tout en économisant l'énergie qui leur est destinée.

Ce chiffre met en évidence l'impact majeur que peut avoir la modernisation des équipements de refroidissement sur la consommation d'électricité, en particulier avec le recours croissant à la climatisation lors des périodes de fortes chaleurs.

La transition vers des appareils plus efficaces sur le plan énergétique ne répond pas seulement à une impératif environnemental, mais constitue également un levier pour alléger la demande en électricité durant les pics de consommation estivaux.

De plus, l'adoption de cette nouvelle génération de climatiseurs traduit une convergence entre la politique de rationalisation de l'énergie et les engagements environnementaux de la Tunisie. Cette transition progressive vers des gaz ayant un moindre impact sur le climat, couplée à l'amélioration de l'efficacité énergétique des appareils, pourrait faire du renouvellement du parc de climatiseurs un pilier de la gestion de la demande énergétique dans les années à venir.

À l'instar des autres pays du monde, la Tunisie a célébré le 16 septembre la Journée internationale pour la préservation de la couche d'ozone, placée cette année sous le thème : « L'action mondiale pour une planète plus fraîche ». Il est à noter que cette célébration coïncide cette année avec le dixième anniversaire de l'adoption de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal, approuvé en 2016.