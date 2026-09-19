Tunisie: Sousse - Un kilo de cocaïne et des pièces présumées archéologiques saisis

Les unités de la Sûreté nationale de Sousse-Ville ont démantelé un réseau criminel international actif dans le trafic de stupéfiants et arrêté deux de ses membres.

Selon une source sécuritaire citée par Diwan FM, le réseau, démantelé samedi, serait composé de ressortissants tunisiens et étrangers originaires d'un pays voisin, selon la même source.

Les deux personnes interpellées sont un homme considéré comme dangereux et faisant l'objet de 14 avis de recherche au profit de différentes unités sécuritaires et judiciaires, ainsi qu'une femme ayant des antécédents judiciaires, récemment sortie de prison et recherchée dans des affaires liées au trafic de stupéfiants.

Un kilogramme de cocaïne saisi

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une équipe sécuritaire conjointe relevant du district de la Sûreté nationale de Sousse s'est rendue, en coordination avec le parquet de Sousse 1, dans un immeuble où des membres présumés du réseau louaient des appartements pour y stocker et écouler les stupéfiants.

La fouille des lieux a permis de saisir un kilogramme de cocaïne sous forme solide, trois morceaux de taille moyenne de cannabis, d'importantes sommes d'argent provenant, selon les premiers éléments, des revenus du trafic, ainsi que deux voitures de luxe.

Des pièces présumées archéologiques saisies

Au cours de la même opération, les forces de sécurité ont également découvert plusieurs objets soupçonnés d'être des pièces archéologiques. Il s'agit notamment de trois têtes, d'une petite statue et de cinq pièces en pierre.

Les investigations se poursuivent afin d'identifier et d'interpeller les autres membres présumés de ce réseau international.