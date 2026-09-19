Tunisie: Lutte contre la rage - Intensifier la vaccination des chiens errants

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présidé vendredi une réunion de la commission nationale de lutte contre la rage, en présence de représentants des ministères de l'Agriculture et de l'Intérieur ainsi que des différents intervenants concernés.

La réunion a notamment permis de convenir d'intensifier la vaccination des chiens et de renforcer la formation continue des médecins des services d'urgence afin d'améliorer la prise en charge des personnes exposées au risque de contamination par la rage, selon un communiqué du ministère de la Santé.

Le ministre a également insisté sur la nécessité d'assurer une collecte régulière des déchets et de renforcer la coordination avec le ministère de l'Environnement et les municipalités afin de limiter les regroupements d'animaux autour des décharges et points d'accumulation des déchets.

Les participants ont, par ailleurs, souligné l'importance d'intensifier les interventions destinées à gérer la population des chiens errants et d'examiner de nouvelles solutions pour leur vaccination, la limitation de leur prolifération et la réduction des risques qu'ils représentent.

Un suivi régulier de la mise en oeuvre des mesures arrêtées a également été convenu.