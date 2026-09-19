Tunisie: Drame à Kalâa Kebira - Un collégien de 14 ans poignardé à mort lors d'une altercation

19 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Un drame a secoué la localité de « Chiyeb », relevant de la délégation de Kalâa Kébira à Sousse, hier en fin d'après-midi. Un adolescent de 14 ans, scolarisé au collège de Kondar, a perdu la vie dans une violente altercation.

Selon les premiers éléments de l'affaire, une dispute a éclaté entre la victime et l'auteur présumé des faits, lui aussi mineur et déscolarisé. L'altercation a rapidement dégénéré lorsque ce dernier a porté un coup de couteau fatal à la victime à l'aide d'une arme blanche.

Le suspect a été interpellé peu de temps après les faits par les forces de l'ordre.

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