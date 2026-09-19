Tunisie: Kef - Le premier laboratoire d'intelligence artificielle voit le jour

À l'occasion du coup d'envoi officiel de la nouvelle année de formation 2026-2027 ce jeudi au Kef, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Shaoued, a inauguré le tout premier laboratoire d'intelligence artificielle (IA) pilote au sein du Centre de formation et d'apprentissage professionnel de la région.

Selon un communiqué du ministère, cette visite a également été marquée par le lancement du projet de raccordement du Centre de la jeune fille rurale de Sers au réseau internet à très haut débit. Cette infrastructure préfigure le démarrage d'un cursus spécialisé dans la fibre optique. Lors de son intervention, le ministre a martelé que l'intégration de l'IA et des technologies de pointe dans le système de formation professionnelle ne relève plus du luxe mais de la nécessité absolue. Une ambition qui exige la mise en place d'écosystèmes numériques modernes, véritables incubateurs d'innovation et de recherche appliquée.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Riadh Shaoued a souligné que la formation professionnelle constitue un levier d'avenir pour bâtir des carrières solides et un moteur essentiel du développement économique et de l'emploi. Il a insisté sur le fait que la réussite de ce secteur doit dépasser les simples slogans pour se traduire concrètement par des débouchés économiques réels.

L'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP) met à disposition près de 26 000 nouvelles places pour la session de septembre-novembre, auxquelles s'ajouteront plus de 14 000 places lors de la session de février, portant la capacité totale à plus de 40 000 apprenants pour l'année 2026-2027. Le ministre a précisé que cette promotion se distingue par l'introduction de six nouvelles spécialités : auxiliaire de vie (BTP), télécommunications option multimédia, développeur web et mobile, décoration d'intérieur, installation de systèmes solaires (BTS), ainsi que la boulangerie-pâtisserie (CAP).

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Le membre du gouvernement a appelé à poursuivre la modernisation des filières et à mutualiser les équipements technologiques entre les différents centres pour une gestion optimale des ressources. Il a prôné une vision globale adaptée aux spécificités de chaque région et aux exigences du marché du travail, tout en érigeant la sécurité des apprenants et l'accélération des travaux de maintenance en priorités absolues.

En marge de cet événement, le ministre a effectué une tournée d'inspection sur plusieurs sites de la région, notamment le centre sectoriel de formation en équipement agricole du Kef, l'Espace Entreprendre, le Bureau de l'emploi et du travail indépendant, la direction régionale, ainsi que les centres de Dahmani et de Sers.

Étaient présents lors de ce lancement officiel le gouverneur du Kef, le PDG Tunisie Telecom, le directeur régional de l'emploi, ainsi que plusieurs cadres centraux et autorités locales.