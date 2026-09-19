Tunisie: Université de Jendouba - Faciliter l'insertion professionnelle des diplômés

19 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'Université de Jendouba, représentée par le Centre de Carrières et de Certification des Compétences (4C) et en collaboration avec l'organisation Education for Employment (EFE), a organisé la « Journée de l'emploi 2026 ». L'objectif principal est de renforcer l'employabilité des jeunes et de relier directement les compétences universitaires au marché du travail.

Cette initiative, qui s'est tenue récemment, s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'université en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment le quatrième objectif relatif à une éducation de qualité et le huitième axé sur le travail décent et la croissance économique.

Cette « Journée de l'emploi 2026 » constitue le couronnement d'un parcours d'accompagnement et de qualification. Au cours de ce processus, le centre 4C a préparé les candidats à l'intégration professionnelle en les formant à la rédaction de CV, aux techniques de recherche d'emploi, aux compétences en communication, à la préparation aux entretiens d'embauche, ainsi qu'au développement de leurs compétences numériques et professionnelles.

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L'événement a offert aux jeunes l'opportunité d'échanger directement avec les entreprises et de mieux appréhender les exigences du marché du travail. Cela permet de transformer leurs connaissances académiques en compétences employables et de renforcer leur préparation à l'insertion professionnelle.

L'Université de Jendouba a souligné que l'employabilité est une responsabilité partagée. Le rôle de l'institution ne se limite pas à la formation académique, mais s'étend à l'accompagnement des étudiants et diplômés, en liant le savoir au développement et en s'ouvrant sur son environnement économique et social.

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