Cameroun: Présidentielle d'octobre 2025 - Quand les cartes sont plus «parlantes» que les chiffres

Quand les cartes sont plus « parlantes » que des colonnes de chiffres... En ce mois de septembre 2026 , les géographes du centre bordelais de recherche et d'analyse politique Les Afriques dans le monde (LAM) mettent à disposition de tous quatre cartes issues des résultats communiqués par le Conseil constitutionnel du Cameroun après la dernière présidentielle d'octobre 2025.

Un an ou presque a passé depuis la réélection officielle de Paul Biya, contestée par l'opposant Issa Tchiroma Bakary. Ce que montrent les chiffres officiels - même discutés - une fois traduits en carte, a semblé digne d'intérêt aux chercheurs du centre bordelais LAM. Première nouveauté que les auteurs n'avaient pas tout de suite perçue, le Conseil constitutionnel a rendu accessibles des chiffres par département et pas seulement par région. Ce qui permet des cartes plus détaillées Sur la participation, par exemple. La mise en carte rend visible certaines incongruités. Comme de grands écarts entre départements voisins. Ainsi dans le Meme, moins de 50% des électeurs ont voté officiellement.

Alors que dans le Ndian, limitrophe, marqué par une forte insécurité en raison de la présence de groupes armés, la participation officielle dépasse les 90%. D'autres cartes montrent la répartition du vote par candidat.

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Si la tendance nord plus favorable à Tchiroma et sud, plus favorable à Biya n'est pas surprenante, il apparaît une percée du vote Tchiroma en tête dans sept départements de la partie occidentale du pays. Et cela sur un axe allant de Limbé à Bafoussam.

Des outils pour tous

L'un des auteurs, le professeur de géographie politique Christian Bouquet explique que ces cartes politiques du Cameroun sont des outils à disposition du grand public, des analystes et des partis. Il note que contrairement à ce qu'avait fait Maurice Kamto en 2018, le camp du candidat Issa Tchiroma Bakary n'a pas partagé ses chiffres alternatifs.