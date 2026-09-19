Congo-Kinshasa: Pour son budget 2027, le gouvernement mise sur une meilleure traçabilité des minerais exportés

En RDC, le gouvernement présente un projet de budget 2027 de près de 25 milliards de dollars, avec la sécurité parmi ses principales priorités. Pour le financer, il veut mobiliser davantage de recettes intérieures, mais l'État reconnaît qu'il ne maîtrise toujours pas complètement les volumes et la valeur des minerais produits et exportés. Le secteur minier devrait pourtant lui rapporter 6,5 milliards de dollars pour l'année prochaine. L'enjeu est donc simple : avant de demander davantage d'impôts, l'État récupère-t-il correctement ce que les mines doivent déjà lui verser ?

Pour un chargement de cuivre ou de cobalt, par exemple, pour calculer ce que l'entreprise doit payer, l'État doit connaître son poids, sa teneur en minerai et son taux d'humidité. Si ces données sont sous-évaluées, la valeur taxable diminue et avec elle, les impôts et les redevances.

C'est pourquoi le gouvernement veut reconstituer toute la chaîne : le site exploité, le minerai produit, la quantité exportée, le revenu déclaré et l'argent effectivement versé au Trésor.

L'objectif est de sécuriser les quelque 6,5 milliards de dollars attendus du secteur minier dans le projet gouvernemental de budget 2027 de la RDC.

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La RDC perdrait près de la moitié de ses recettes minières potentielles

Les dispositifs annoncés comprennent des analyses en laboratoire, des contrôles douaniers des chargements, et une traçabilité allant de l'extraction à l'exportation.

Mais le problème vient aussi de l'État. Les informations restent dispersées entre les mines, les impôts et les douanes. Selon le document transmis au FMI, les contrôles fiscaux, tous secteurs confondus, rapportent moins de 15 % de leur potentiel.

Plus frappant encore, les autorités estiment que les faiblesses dans le contrôle des volumes et de la teneur feraient perdre au pays près de la moitié de ses recettes minières potentielles.