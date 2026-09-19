Djibouti: Au pays, Pékin renforce les capacités de surveillance régionale de sa base militaire

Selon une analyse du Center for Strategic and International Studies (CSIS), publiée le 17 septembre 2026, Pékin a installé de nouveaux équipements de communication et de renseignement sur sa base militaire de Djibouti, sa seule implantation militaire officiellement reconnue à l'étranger. Une base idéalement située au coeur d'une région hautement stratégique.

De nouvelles antennes, des systèmes de communication par satellite et deux complexes apparus depuis 2024 : d'après les images satellites commerciales analysées par le CSIS, la base chinoise de Djibouti renforce ses capacités.

Ces équipements permettraient à Pékin de communiquer de manière sécurisée avec ses navires et ses avions déployés dans la région, mais pourraient aussi lui permettre de surveiller l'activité des forces étrangères présentes à proximité.

Même sans décrypter leurs communications, la Chine pourrait tirer de précieux renseignements de l'origine, de la fréquence, de la direction ou encore du rythme des signaux émis, selon le centre de réflexion américain. Or, les États-Unis, la France, l'Italie et le Japon disposent tous de bases militaires à moins de 16 kilomètres de l'installation chinoise.

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Un emplacement hautement stratégique

L'emplacement est stratégique : Djibouti se trouve à l'entrée de la mer Rouge, près du détroit de Bab-el-Mandeb, par lequel transite environ 16 % du commerce maritime mondial. Ouverte en 2017, la base servait initialement à soutenir les opérations navales chinoises de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden.

Mais les conflits qui se sont multipliés au Moyen-Orient ont accru son intérêt en matière de renseignement. Depuis fin 2023, les attaques des Houthis en mer Rouge et les opérations américaines et israéliennes contre l'Iran ont notamment entraîné un important déploiement de forces américaines dans la région.

Les nouvelles installations pourraient également permettre à Pékin de mieux suivre les activités militaires en Afrique, où la Chine dispose d'importants intérêts économiques et développe ses relations dans le domaine de la sécurité. Pour le CSIS, ces équipements renforcent ainsi la capacité de l'armée chinoise à opérer et à recueillir des informations loin de ses côtes.