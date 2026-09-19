Mali: Le bilan de l'attaque des jihadistes du Jnim à Dioura s'alourdit à une centaine de militaires tués

Au Mali, le bilan de l'attaque menée le 10 septembre 2026 par les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda, contre le camp de l'armée à Dioura, dans la région de Mopti, s'alourdit. Selon plusieurs sources, au moins 100 militaires maliens ont été tués, soit deux fois plus que les premières estimations recueillies sur le terrain. Des dizaines d'autres soldats ont été faits prisonniers par les jihadistes.

De nombreux soldats maliens, un temps portés « disparus » après l'attaque jihadiste du 10 septembre contre le camp de l'armée régulière à Dioura, dans la région de Mopti, ont en réalité perdu la vie. Selon plusieurs sources, au total, plus de 100 militaires ont été tués. Soit le double du premier bilan obtenu sur le terrain.

Après l'attaque, les Forces armées maliennes (Fama) ont annoncé une riposte, avec des « opérations aéroterrestres contre les assaillants » et la « neutralisation » de plusieurs dizaines de combattants jihadistes affiliés à al-Qaïda.

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Face à cette communication officielle, les assaillants du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), lié à al-Qaïda et qui avait revendiqué avoir pris le contrôle du camp avant de repartir, ont diffusé des vidéos de propagande. On y voit plusieurs dizaines de militaires faits prisonniers. Ils déclinent leur identité, avec à l'appui leur numéro de matricule. Des véhicules de l'armée nationale saisis sont exposés. Une importante quantité d'armes de guerre, présentées comme appartenant aux Fama, est également tombée aux mains des jihadistes.

Bilan plus lourd

Des sources locales confirment le bilan plus lourd de l'attaque. Sur place, des habitants font part de leurs inquiétudes et s'interrogent : « Finalement, qui doit nous protéger ? », « Pourquoi l'armée n'a-t-elle pas envoyé de renforts ? » ou encore « Nous sommes très inquiets pour l'avenir ».

Une semaine après les événements, le camp de l'armée malienne à Dioura, l'un des plus importants du centre du pays et déjà attaqué à plusieurs reprises ces dernières années, est toujours abandonné par les troupes. En mai 2025, une attaque du Jnim contre ce même camp avait fait une quarantaine de morts.