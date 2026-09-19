Le quatrième Forum Chine-Afrique sur la paix et la sécurité s'est achevé jeudi 17 septembre 2026 à Pékin, après trois jours de discussions réunissant les représentants de 41 pays. Formation des armées, lutte antiterroriste, sécurité maritime : la Chine entend approfondir sa coopération militaire avec le continent, sans toutefois faire d'annonce majeure.

Formation des armées, lutte antiterroriste, exercices conjoints, partage de renseignements ou encore sécurité maritime : la coopération couvre désormais un éventail très large. Le plan adopté lors du sommet Chine-Afrique de 2024 prévoit un milliard de yuans (environ 130 millions d'euros) d'aide militaire, la formation de 6 000 soldats africains et l'accueil en Chine de 500 jeunes officiers. Mille policiers africains doivent également être formés.

À Pékin, le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, a surtout confirmé cette feuille de route. Pas de nouvelle enveloppe, donc, mais la volonté d'approfondir les échanges et les patrouilles communes, notamment autour des grandes routes maritimes.

Des intérêts chinois à protéger

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Cette coopération permet aussi à Pékin de protéger ses intérêts sur le continent. La Chine dispose déjà d'une base militaire à Djibouti, modernisée ces dernières années.

De son côté, l'Union africaine réclame des résultats concrets, notamment en matière de formation militaire, de gestion des frontières et de logistique, ainsi qu'un soutien à sa base logistique continentale de Douala, au Cameroun. Mais l'organisation continentale insiste également sur un principe : la sécurité africaine doit rester dirigée par les Africains.