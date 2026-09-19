Sénégal: L'État se donne trois ans pour apurer la dette aux entreprises, le secteur privé grince des dents

19 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Au Sénégal, les réactions du secteur privé après l'annonce faite par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô que l'État rembourserait sa dette de plus de 1 400 milliards de francs CFA aux entreprises sur les trois prochaines années. Avec un premier paiement de 300 milliards prévu d'ici la fin de l'année. Le secteur du bâtiment notamment, lourdement touché par la récession, grince des dents.

Rembourser l'intégralité de la dette aux entreprises sur trois ans. Le délai n'est plus tenable. même avec ce premier remboursement de 300 milliards de francs CFA attendu d'ici la fin de l'année. Car, depuis 2021 et les premiers arriérés, les entreprises s'adaptent, rappelle Diaraf Alassane Ndao, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du BTP.

Il décrit une économie totalement grippée : « Déjà, ça fait deux ans que les entreprises ne tiennent plus. Les chantiers qui sont à l'arrêt, zéro investissements. Tout le monde sait que c'est une une catastrophe. »

Des solutions...

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Des licenciements qui n'incluent pas le secteur informel, lourdement touché par ce ralentissement économique; Pour le président de la Fédération nationale des industries du Sénégal, il existe des solutions pour que l'État rembourse plus vite.

« Ces entreprises, explique Alla Sène Gueye, à qui l'État doit de l'argent remboursent de la TVA à celui-ci. Donc, on doit pouvoir avoir des compensations de TVA et même d'impôts sur les bénéfices. Il faut vraiment solder cette dette en deux ans parce que cela fait partie des éléments qui permettent de relancer l'économie. »

Des pistes de solutions listées dans un « livre blanc » remis au chef de l'État jeudi 17 septembre, pour que le secteur privé du Sénégal puisse se remettre au travail.

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