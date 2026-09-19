Cote d'Ivoire: Petrobras obtient un accord de prospection sur huit blocs pétroliers

Petrobras fait son entrée en Côte d'Ivoire. Le géant pétrolier brésilien vient de décrocher un vaste programme d'exploration offshore, en signant jeudi 17 septembre huit contrats de partage de production, pour la prospection de blocs pétroliers au large du bassin ivoirien. Cette initiative s'inscrit, selon le géant brésilien, dans sa stratégie visant à reconstituer ses réserves de pétrole - et de gaz - par l'exploration de nouveaux gisements tant au Brésil qu'à l'étranger.

Ces contrats portent sur huit blocs offshore, d'une superficie de plus de 34 000 km², situés à l'ouest du littoral ivoirien, une zone peu explorée. Jusqu'ici, l'activité pétrolière se concentrait au centre et à l'est du bassin. Petrobras s'engage à investir plus de 250 milliards de francs CFA - soit plus de 380 millions d'euros - pour financer, dans un premier temps, l'acquisition de données géologiques et géophysiques.

Cartographier

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L'objectif est de mieux cartographier le sous-sol ivoirien et identifier les zones à fort potentiel. Par la suite, le groupe pétrolier doit réaliser au moins huit forages. La durée de ces opérations est estimée entre 5 et 7 ans. Sur le plan contractuel, Petrobras opérera avec une participation de 90 %, les 10 % restant étant aux mains de la Petroci, la holding d'État ivoirienne.

En cas de découverte d'hydrocarbures, près des deux tiers des volumes produits « reviendront à la partie ivoirienne » après recouvrement des coûts engagés, précise le ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.