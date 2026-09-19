Ile Maurice: Le service des douanes s'enrichit de 68 recrues

Le service des douanes se renforce avec la venue de 68 recrues, soit 46 hommes et 22 femmes originaires de Maurice et de Rodrigues. La Mauritius Revenue Authority (MRA) les a accueillis, le jeudi 17 septembre, lors d'une cérémonie à l'Integrated Customs Clearance Centre à Plaine-Magnien. Certains d'entre eux avaient déjà été embauchés par la MRA.

Ils suivront une formation qui comprendra un apprentissage théorique, des exercices pratiques et une préparation physique. Ils seront notamment familiarisés à l'administration douanière, à la gouvernance, à la communication et au service aux citoyens. Ces recrues seront soumises à des évaluations continues, des examens et des présentations de projet qui permettront de mesurer leur progression. Parlant au nom de leurs nouveaux collègues, deux recrues, à savoir Tchetna Devi Beedasy et Rayhaan M. Kaudeer ont exprimé leur détermination à servir le pays avec professionnalisme, discipline et intégrité.

Tout en soulignant le caractère extrêmement compétitif de l'exercice, le directeur général de la MRA, Rohit Ramnawaz, a rappelé que la compétence ne peut être dissociée de l'honnêteté, de l'éthique et de la redevabilité, valeurs indispensables pour préserver la confiance du public envers une institution aussi stratégique que la MRA.

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Le directeur des douanes, Rajendra Gupta Ramnarain, a, lui, évoqué l'évolution du métier, précisant qu'avec l'essor du commerce international, du commerce en ligne et la digitalisation, mais aussi avec des risques sécuritaires plus complexes, les douaniers doivent de nos jours conjuguer protection des frontières et collecte des revenus, tout comme ils doivent se charger de la facilitation des échanges, de la gestion des risques et de la lutte contre les activités illégales.

Invité, le junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, a réaffirmé la volonté du gouvernement de replacer le mérite, la compétence et l'engagement au centre du recrutement et de la progression professionnelle. «Les opportunités doivent revenir à celles et ceux qui démontrent leur capacité, leur détermination et leur volonté de servir», a-t-il dit. Il a exhorté les recrues à faire preuve de discipline, d'intégrité et de responsabilité tout au long de leur carrière.

Ce recrutement marque la volonté du gouvernement à remplir les nombreux postes qui sont restés vacants pendant plusieurs années au sein de certaines institutions publiques et ceci, dans l'optique d'améliorer la qualité des services offerts à la population.