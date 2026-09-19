Ile Maurice: La cour suprême bloque l'encan de quatre véhicules

19 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

La Financial Crimes Commission (FCC) devra patienter avant de pouvoir mettre aux enchères quatre véhicules initialement programmés pour sa vente aux enchères du lundi 21 et du mardi 22 septembre. La Cour suprême a ordonné, hier, la suspension provisoire de toute vente ou disposition concernant ces biens.

La procédure a été engagée par Capitay (Mauritius) Ltd et Yasish Emrith. Les véhicules concernés sont une BMW 740 xDrive, une McLaren Artura, une Mini Cooper/One Hatch et une Aston Martin. L'inspection préalable destinée aux potentiels acquéreurs est également suspendue. Le point central du litige concerne la différence entre saisie et confiscation. La FCC a indiqué devant la Cour que les quatre véhicules avaient été saisis conformément à l'article 61 de la FCC Act. Selon son Legal Adviser, aucun Criminal Attachment Order ne porte sur ces véhicules.

Les requérants contestent toutefois la possibilité de procéder à leur vente en l'absence d'une ordonnance de confiscation. C'est précisément cette question qui devra être examinée dans la suite de la procédure. L'ordonnance rendue par la juge Aruna Devi Narain est intérimaire : elle ne tranche donc pas encore la légalité définitive de la vente. La FCC devra déposer son affidavit en réponse avant la prochaine audience fixée au 25 septembre à 9 h 30.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.