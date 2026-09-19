Ile Maurice: Dr Heeraj Bulluck - «Le coeur aime la constance»

Oublier les régimes miracles, les défis sportifs extrêmes ou les promesses de transformation rapide. Pour le cardiologue Dr Heeraj Bulluck, la meilleure stratégie pour protéger son coeur repose sur une série de gestes simples répétés chaque jour. Marcher, bien dormir, manger avec discernement et instaurer des routines durables peuvent faire toute la différence sur le long terme.

Dans un monde où les solutions express séduisent, le Dr Heeraj Bulluck invite à revenir à l'essentiel. À travers son livre et sa méthode R.E.S.E.T. - pour Routine, Eating, Sleeping, Exercise, Tracking -, le cardiologue défend une vision de la santé cardiovasculaire fondée sur la régularité plutôt que sur la performance.

Cette approche est née de son expérience auprès de patients souffrant de maladies cardiaques. «Chaque patient nous apprend quelque chose que les études de médecine n'enseignent jamais,» explique-t-il. Au fil des années, il a observé que les personnes qui obtenaient les meilleurs résultats n'étaient pas nécessairement celles qui affichaient les bilans les plus parfaits, mais celles capables de maintenir des changements réalistes dans leur quotidien.

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«Les habitudes quotidiennes améliorent discrètement la santé cardiaque ou, au contraire, la détériorent silencieusement,» souligne-t-il. La méthode R.E.S.E.T. se veut donc accessible à tous, y compris à ceux qui jonglent entre travail, famille et obligations multiples. «Elle n'est pas axée sur la peur ou la perfection. Il s'agit de se donner une seconde chance, une petite décision à la fois.»

Parmi toutes les habitudes bénéfiques pour le coeur, l e spécialiste n'hésite pas lorsqu'on lui demande la quelle adopter en priorité. «Marcher. Tout simplement,» répondil. Selon lui, une marche rapide de vingt minutes par jour peut déjà produire des effets mesurables sur l'organisme. Elle contribue à faire baisser la tension artérielle, améliore la gestion du sucre dans le sang et aide à réduire les hormones liées au stress.

Le cardiologue recommande même une courte marche après le repas du soir. «Marcher après le dîner double les bienfaits. Cela facilite la digestion, stabilise la glycémie et détend l'esprit avant le coucher.» Un conseil simple, gratuit et accessible à presque tous.

L'autre message fort du Dr Bulluck concerne l'écoute des signaux précoces du corps. Bien avant qu'un examen médical ne révèle un problème, certains indices peuvent déjà apparaître.

«Une fatigue inhabituelle est souvent le premier signal d'alarme,» explique-t-il. Monter un escalier devient plus difficile, la récupération après un effort est plus lente et l'endurance diminue progressivement. «Le coeur tient le coup, mais ses réserves s'amenuisent.»

Face à la multiplication des tendances santé sur les réseaux sociaux, le cardiologue se montre également prudent. Les régimes extrêmes, les jeûnes prolongés ou les entraînements excessifs ne constituent pas, selon lui, la meilleure voie vers une bonne santé cardiovasculaire. «Le coeur se nourrit de rythme, pas de souffrance,» affirme-t-il. Il observe trop souvent des personnes passer d'une phase de détox intensive à une période d'épuisement physique ou mental.

Pour lui, les véritables piliers restent inchangés : une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un sommeil de qualité et une bonne gestion du stress. «Les solutions miracles sont surévaluées. Ce qui fonctionne vraiment est certes monotone, mais puissant : ce sont les habitudes que l'on peut adopter au quotidien pendant des années.»

Lorsqu'il reçoit en consultation des patients de plus de 40 ans, un même regret revient fréquemment. «Elles regrettent d'avoir attendu,» constate-t-il. Attendu que le travail soit moins prenant, que les enfants grandissent ou que les circonstances soient plus favorables. Pourtant, insiste le spécialiste, il n'est jamais trop tard pour agir. «Même à 50 ou 60 ans, on peut se ressourcer. Le coeur récompense l'effort presque instantanément.»

Son message est finalement simple : la santé cardiovasculaire ne se construit pas en quelques semaines, mais à travers une multitude de petites décisions répétées jour après jour. Des gestes modestes, mais capables de transformer durablement une vie.