Ile Maurice: Ces septuagénaires qui restent au coeur du pouvoir

De la sécurité nationale à la haute fonction publique, en passant par la diplomatie, plusieurs personnalités de 70 ans et plus occupent ou viennent d'être appelées à occuper des fonctions stratégiques sous le gouvernement de l'Alliance du changement. Le retour de Ramanooj Gopalsingh, 75 ans, au National Security Service (NSS), remet cette génération de décideurs sous les projecteurs.

Ramanooj Gopalsingh à la NSS

Le retour de Ramanooj Gopalsingh au coeur de l'appareil sécuritaire ne passe pas inaperçu. À 75 ans, l'ancien commissaire de police reprend du service, cette fois comme conseiller au NSS. Sa nomination, effective depuis le mercredi 16 septembre, intervient dans un contexte de réorganisation des structures du renseignement et de la sécurité nationale. Elle marque surtout le retour d'une figure qui connaît intimement les rouages de cette unité stratégique.

Entré dans la police en 1974, Ramanooj Gopalsingh avait notamment dirigé la National Intelligence Unit avant d'accéder au poste de commissaire de police en 2000. Il avait occupé cette fonction jusqu'en juillet 2008. Près de deux décennies après son départ des Casernes centrales, son expérience est aujourd'hui de nouveau sollicitée pour accompagner la réorganisation du NSS et contribuer aux réformes envisagées dans le secteur de la sécurité.

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Mais Ramanooj Gopalsingh n'est pas un cas isolé. Depuis l'arrivée du gouvernement de l'Alliance du changement au pouvoir en novembre 2024, plusieurs personnalités ayant dépassé le cap des 70 ans se retrouvent au coeur de structures importantes de l'État. Sécurité, administration publique, banque centrale et diplomatie, les septuagénaires ne sont visiblement pas encore prêts à céder leur place.

Suresh Seebaluck, au sommet de la fonction publique

À la tête de la haute fonction publique, Suresh Seebaluck, 79 ans, demeure l'un des principaux rouages de l'appareil d'État. Il occupe les fonctions de Secretary to Cabinet and Head of the Civil Service. Les documents officiels du Prime Minister's Office (PMO) le donnaient déjà à ce poste au 21 novembre 2024, quelques jours après l'installation du nouveau gouvernement, et il figure toujours sur la liste officielle des principaux responsables du PMO. Son rôle est particulièrement stratégique.

En tant que Secretary to Cabinet et Head of the Civil Service, Suresh Seebaluck se trouve au carrefour du fonctionnement du Cabinet et de l'administration publique. Il assure ainsi une continuité administrative au sommet de l'État alors que le gouvernement issu des élections de novembre 2024 a entrepris de renouveler une partie des équipes dirigeantes.

SBM Bank : le retour de Rundheersing Bheenick

Le conseil d'administration de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, est présidé par Rundheersing Bheenick, 81 ans. Ayant obtenu son certificat de «fit & proper», l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice a présidé, sa première réunion du conseil d'administration de SBM Bank (Mauritius) Ltd en tant que chairman, après validation de sa nomination par les administrateurs, il y a un an, en septembre 2025.

Économiste, lauréat et diplômé d'Oxford, le Chairman a derrière lui une longue carrière. Après 15 années passées au ministère du Plan et du Développement économique (1980-1995), il avait occupé successivement les portefeuilles des Finances (1995-1996) et du Plan (1997- 2000). En 2007, il avait été nommé gouverneur de la Banque de Maurice, poste qu'il a exercé durant sept ans, jusqu'en 2014.

Sheila Bappoo, 79 ans, à New Delhi

La diplomatie offre plusieurs autres exemples de cette génération toujours active. Sheila Bappoo, 79 ans, a été nommée Hautecommissaire de Maurice en Inde en juillet 2025. Elle a officiellement pris ses fonctions et présenté ses lettres de créance à la présidente indienne, Droupadi Murmu, le 25 novembre 2025. Le ministère des Affaires étrangères a alors mis en avant la riche carrière politique de Sheila Bappoo et son expérience acquise après avoir occupé plusieurs portefeuilles ministériels.

Indrajeet Babooa et Reza Gunny

À Addis-Abeba, en Éthiopie, Indrajeet Babooa, 75 ans, représente Maurice comme ambassadeur et exerce également les fonctions de représentant permanent auprès de l'Union africaine. Sa nomination fait partie de la série de nouvelles affectations diplomatiques décidées par le gouvernement en 2025.

Au Caire, en Égypte, Reza Gunny, 70 ans, a lui aussi été nommé ambassadeur de Maurice. Son nom figurait parmi les nouveaux ambassadeurs présentés par le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, en septembre 2025.

Lucien Finette, 78 ans, direction Berlin

Le cas le plus récent est celui de Lucien Finette, 78 ans. L'ancien directeur du Mauritius Examinations Syndicate (MES) a été nommé ambassadeur de Maurice en Allemagne, avec résidence à Berlin, pour une période de trois ans. La correspondance officielle du ministère des Affaires étrangères, datée du 3 septembre 2026, précise que la nomination est contractuelle et prend effet à compter de son entrée en fonction à Berlin.

Ancien universitaire, Lucien Finette a dirigé le MES de 2006 à 2015. Il a également été conseiller spécial de Navin Ramgoolam et candidat du Parti travailliste aux élections générales de 2000. Dans une interview accordée à l'express ce moisci, il a lui-même défendu le choix d'un profil expérimenté pour une fonction diplomatique, considérant que l'ambassadeur est avant tout un représentant appelé à mettre à profit son parcours, sa disponibilité et son expérience.

Expérience ou renouvellement générationnel ?

De Ramanooj Gopalsingh à Suresh Seebaluck, en passant par Sheila Bappoo, Indrajeet Babooa, Reza Gunny et Lucien Finette, les exemples ne manquent donc pas. Tous ont franchi le cap des 70 ans et continuent à occuper ou viennent d'obtenir des responsabilités dans des secteurs sensibles ou stratégiques. Le phénomène est d'autant plus visible que plusieurs de ces nominations interviennent dans des domaines où l'expérience constitue un argument régulièrement avancé, notamment sécurité nationale, renseignement, diplomatie et administration publique.

La question du renouvellement générationnel demeure néanmoins posée. Alors que le gouvernement appelle régulièrement les jeunes Mauriciens, notamment les diplômés et les lauréats, à revenir au pays et à contribuer à son développement, plusieurs postes de responsabilité continuent d'être confiés à des personnalités qui ont déjà derrière elles plusieurs décennies de carrière.

Il ne s'agit pas nécessairement d'une contradiction. Les autorités peuvent considérer que certaines fonctions requièrent une connaissance approfondie des rouages de l'État, des réseaux diplomatiques ou encore des questions de sécurité. Mais la succession des nominations de septuagénaires nourrit inévitablement le débat sur la place accordée aux nouvelles générations dans les hautes sphères de l'État.

Avec le retour de Ramanooj Gopalsingh au NSS, le maintien de Suresh Seebaluck au sommet de la fonction publique, et les nominations de Sheila Bappoo, Indrajeet Babooa, Reza Gunny et Lucien Finette dans le corps diplomatique, une tendance se dessine. La galaxie des vétérans n'a manifestement pas encore dit son dernier mot.