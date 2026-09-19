Soudan: Dr Jibril - « L'économie soudanaise est capable de résister malgré les retombées de la guerre

Le ministre soudanais des Finances, Dr Jibril Ibrahim, a affirmé la résilience de l'économie nationale malgré les profondes répercussions de la guerre et les pressions internes et externes.

S'exprimant lors d'une rencontre à Omdurman avec des responsables de l'administration coutumière et des notables des Kawahla, il a souligné que le pays subit, outre la guerre militaire, une guerre économique et médiatique accompagnée de spéculations sur le marché des changes, visant à affaiblir l'État.

Selon lui, la situation actuelle impose de lourdes charges aux citoyens, et leur dépassement exige la conjugaison des efforts nationaux, la préservation des institutions et la poursuite de la production et des services.

L'émir Awad Al-Jid Al-Naima a réaffirmé le soutien de son administration à l'État, saluant le rôle du ministre durant la guerre, et a appelé à renforcer la coordination entre politiques budgétaire et monétaire pour mieux gérer la crise.

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Les participants ont exprimé leur appui aux Forces armées, à la Force conjointe et aux formations de soutien, saluant leurs sacrifices et les avancées militaires, tout en insistant sur l'unité nationale et le rôle de l'administration coutumière dans l'atténuation des impacts sociaux et économiques de la guerre.