Soudan: Al-Burhan - « La bataille de la dignité ne prendra fin qu'avec la fin de la rébellion »

Le président du Conseil Souverain de transition et commandant en chef des Forces armées soudanaises, Lit-Gen. Abdel Fattah Al-Burhan a affirmé que les combats se poursuivraient jusqu'à l'élimination et à la défaite de la rébellion. Il a souligné que « la bataille de la dignité et de la fierté ne prendra fin qu'avec le règlement définitif de la rébellion ».

S'exprimant vendredi devant des fidèles, après la prière, à la résidence de la famille Al-Sharif Youssef Al-Hindi, dans le quartier de Bari, Al-Burhan a déclaré que l'engagement des autorités envers le peuple soudanais et les martyrs était de ne laisser, selon ses termes, « aucune place dans le pays à ces meurtriers et criminels ».

Il a renouvelé son appel à toute personne portant les armes à répondre au devoir national et à se rendre, tout en rejetant toute présence armée hors du cadre de l'État ainsi que toute ingérence ou agenda extérieur imposé au peuple soudanais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

SE.Al-Burhan a également estimé que les problèmes du Soudan devaient être réglés par un dialogue interne, en vue d'un consensus national et de la reconstruction du pays. Il a ajouté que la crise économique, la hausse des prix et la rareté des ressources font partie des défis actuels, affirmant que le Soudan les surmontera grâce à la détermination de ses citoyens.