Sénégal: Restauration de l'environnement - A Ziguinchor, le colonel-major Babacar Dione prône l'implication communautaire

19 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Oussouye — Le directeur des eaux et forêts, le colonel-major Babacar Dione, a souligné, vendredi, la nécessité d'impliquer davantage les communautés dans les actions de restauration et de préservation de l'environnement et des écosystèmes.

"Nous avons vu, au quartier de Kandialang, des jeunes, dont des élèves, participer à l'entretien des plants reboisés, avec l'appui des personnes âgées et l'accompagnement du service des eaux et forêts. Cela montre la nécessité d'impliquer les communautés dans la restauration et la préservation de l'environnement", a-t-il déclaré.

Le colonel-major Dione s'exprimait ainsi au deuxième et dernier jour de la caravane écologique du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, entamée jeudi dans la région Ziguinchor, par le département de Bignona.

À Ziguinchor, au quartier Kandialang, il a salué "l'engagement de la communauté", notamment des chefs de village, délégués de quartier, responsables de jeunesse et groupements de femmes.

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Il a cité en exemple l'Association des jeunes pour le développement de Kandialang, qui "s'est mobilisée à travers un système de cotisation pour acquérir des gabions destinés à protéger les plants reboisés".

Le directeur des eaux et forêts a également salué l'engagement du directeur du stade Aline Sitoe Diatta et des agents des eaux et forêts, en charge de la protection des arbres plantés aux abords de l'infrastructure sportive.

"Ils ont fait preuve de courage, d'engagement et d'abnégation. Depuis plus d'un an, ils s'occupent de l'entretien et de la surveillance des arbres contre les agressions. Cela a permis d'avoir de l'ombrage pour les pratiquants du sport et les visiteurs du stade", a-t-il magnifié.

Après le stade Aline Sitoe Diatta de Ziguinchor et les deux voies de Kandialang, la délégation s'est rendue à Oussouye pour visiter le projet "Éco-école" du collège d'enseignement moyen (CEM) de Boukitingho, dans la commune d'Oukoute.

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