Sénégal: Diourbel - Le préfet annonce la poursuite des opérations de libération des emprises routières

Diourbel — Le préfet de Diourbel, Abdou Khadre Diop, a annoncé, vendredi, la poursuite des opérations de libération des emprises routières et de réorganisation de l'espace public dans les principales artères de la commune.

M. Diop s'exprimait au terme d'une visite de terrain effectuée au marché Ndoumbé Diop et sur plusieurs axes de la ville, en présence de représentants des services de l'État et d'acteurs locaux.

"Nous avons constaté des excroissances un peu partout sur l'emprise de la route. C'est ce que nous sommes en train de corriger", a-t-il déclaré.

Selon lui, l'opération concerne, dans un premier temps, les grandes artères de la ville et se déroule "avec une bonne communication et dans la concertation " avec les occupants.

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Le préfet a indiqué que plusieurs occupants ont déjà libéré les espaces concernés, notamment sur l'axe Keur-Cheikh, la route menant au poste de péage et la route Cheikh Anta Mbacké, à proximité du marché.

"La semaine prochaine, nous allons revenir sur le terrain et voir si les mesures sont respectées", a-t-il assuré.

M. Diop a également annoncé l'extension des opérations vers Médinatoul, la route de Gossas et la route nationale.

Il a insisté sur le caractère permanent de la commission chargée du suivi de ces opérations, rappelant que "c'est notre mission de garder intact le cadre de vie".

Les services de l'hygiène et de l'urbanisme continueront ainsi à intervenir sur le terrain en fonction des situations constatées.

"Nous allons continuer à le faire tous les jours", a conclu Abdou Khadre Diop.