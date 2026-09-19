Cote d'Ivoire: Lutte contre l'orpaillage illégal dans le Bas-Sassandra - L'Unemaf annonce une campagne de sensibilisation

L'Union des entreprises du monde agricole et forestier (Unemaf) a décidé de prendre le taureau par les cornes face à la menace que représente l'orpaillage illégal pour les espaces agricoles et forestiers.

En effet, l'organisation a annoncé, le 15 septembre 2026, à Abidjan, une caravane préventive contre l'orpaillage illégal dans le Bas-Sassandra, axée sur les conséquences de l'exploitation minière sur l'agriculture et la foresterie.

Elle portera sur un message simple : « L'or peut être extrait, mais la terre agricole, les forêts et l'eau doivent être protégées ». L'objectif est clair : prévenir plutôt que subir.

À travers cette caravane, l'Union entend aller au contact des populations et des communautés rurales afin de les sensibiliser aux conséquences de l'orpaillage illégal et de les mobiliser pour la protection de leur patrimoine agricole et forestier.

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Les communautés seront invitées à ne pas s'adonner elles-mêmes à l'orpaillage illégal et, surtout, à ne pas faciliter l'installation d'individus ou de groupes qui viendraient exploiter clandestinement les ressources aurifères dans leurs localités.

Pour l'Unemaf, la protection des terres agricoles, des forêts et des ressources en eau ne relève pas uniquement de l'action des pouvoirs publics. Elle constitue également une responsabilité collective qui implique les producteurs, les communautés, les entreprises, les autorités locales et l'ensemble des acteurs du territoire.

Le choix du Bas-Sassandra traduit cette volonté d'intervenir en amont, par l'information et la prévention, afin de préserver les espaces qui contribuent directement aux activités économiques et aux moyens de subsistance des populations.

Il s'agira de rappeler aux populations que l'orpaillage illégal peut entrer en concurrence avec les activités agricoles et forestières, provoquer des conflits d'usage des terres et affecter les ressources naturelles nécessaires à la production.

L'organisation veut surtout promouvoir une culture de vigilance communautaire : identifier les risques, alerter les autorités compétentes et empêcher que des activités illégales ne s'implantent durablement dans les territoires.

Cette campagne fait suite à une première menée par l'Unemaf en avril 2025, avec l'appui de l'Ong Agir pour l'environnement dans les industries extractives (Aeie), sur le thème : « Cohabitation agriculture, foresterie et exploitation minière ». Elle a permis d'aller à la rencontre des acteurs dans plusieurs localités, notamment à Adzopé et à Daoukro.

Les enseignements et les résultats obtenus ont fait l'objet d'une restitution à Abidjan, au mois d'août 2025, et leur remise officielle a eu lieu le 15 septembre 2026, à Abidjan.