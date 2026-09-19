Congo-Kinshasa: Mort de Miguel Masaisai au Congo-Brazzaville selon plusieurs sources

Plusieurs sources officielles et non officielles annoncent la mort du cycliste congolais Miguel Masaisai, vendredi 18 septembre, après un accident de la circulation survenu à Kabos, à 9 km de Ntam, à la frontière entre la République du Congo et le Cameroun.

D'après les informations recueillies sur place, Miguel Masaisai avait connu une panne de vélo et avait sollicité l'aide d'un conducteur de taxi pour se rendre dans un endroit où réparer son vélo et poursuivre son périple.

Le taxi, qui transportait également deux autres passagers, a ensuite été impliqué dans un accident. Les quatre occupants, dont le chauffeur, ont péri, selon les mêmes sources. Les circonstances exactes de l'accident restent à établir.

Sa famille ne confirme pas le décès

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Contactée depuis Goma ce samedi matin, la famille de Miguel Masaisai ne confirme toutefois pas son décès.

Sa petite soeur indique que la famille est en contact avec le manager du cycliste. Celui-ci affirme que le jeune Masaisai se trouverait dans une zone non couverte par le réseau téléphonique et que son décès n'est, à ce stade, pas confirmé.

Pendant ce temps, un corps présenté comme celui de Miguel Massaisai est conservé à la morgue de Ouesso, dans l'attente d'une identification formelle officielle, confirme des sources sur place.

Un périple vers Rabat

Miguel Massaisai poursuivait un périple à vélo dans le cadre de son initiative « Pedals for Peace », lancée pour promouvoir la paix et l'unité. Parti de Goma jusqu'à Kinshasa, il avait repris sa route depuis la capitale de la RDC en direction de Brazzaville, avec pour objectif final Rabat, au Maroc.

jusque ce samedi matin, Radio Okapi n'a pas encore obtenu de confirmation des autorités congolaises concernant le décès du jeune cycliste.

Dans le cadre de son initiative pour la paix dans la région des Grands Lacs, Miguel Masaisai avait déjà rallié Goma (RDC) et Le Cap (Afrique du Sud) il y a plusieurs mois.