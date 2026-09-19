Sénégal: Sokone - L'Adepme outille les acteurs économiques du territoire

Une rencontre d'échanges et de sensibilisation avec les acteurs économiques de Sokone, notamment des GIE de femmes, associations et entrepreneurs, a été organisée par l'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (Adepme). Selon une note de l'agence publiée samedi, cette rencontre a été l'occasion d'évoquer avec ces derniers les avantages de la formalisation.

La dernière étape de la mission de terrain organisée dans le cadre du projet Naatal Sine Saloum de l'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (Adepme) a été organisée vendredi. Il s'agit d'une rencontre d'échanges et de sensibilisation avec les acteurs économiques de Sokone, notamment des GIE de femmes, associations et entrepreneurs.

Cette assemblée a été l'occasion pour le Directeur de la formalisation, de la génération d'entreprises et des écosystèmes de l'Adepme de présenter les différentes offres de services de l'Agence, déployées à travers ses projets et programmes, et les opportunités d'accompagnement accessibles aux PME.

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« Il a également animé une session de sensibilisation consacrée aux avantages de la formalisation, en rappelant qu'elle ne doit pas être perçue uniquement comme une démarche administrative, mais comme un levier permettant à l'entreprise de mieux se structurer, d'accéder aux dispositifs d'accompagnement, au financement, aux marchés et à de nouvelles opportunités de développement », rapporte une note de l'agence.

Les échanges directs avec les participants, poursuit la même source, ont permis de recueillir leurs préoccupations, de répondre à leurs interrogations et, surtout, de mieux appréhender les réalités auxquelles sont confrontés les entrepreneurs au niveau local.

Pour sa part, le Directeur général de l'Adepme a réaffirmé l'importance d'un accompagnement de proximité, ancré dans les territoires et construit autour des besoins réels des PME. Il a, à cet effet, salué et remercié Enabel ainsi que les Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, dont l'implication contribue à renforcer la proximité avec les entreprises et l'efficacité des interventions sur le terrain.

L'ambition est de renforcer l'ancrage territorial de l'accompagnement afin de faire émerger, dans chaque territoire, des PME performantes et de véritables champions locaux.

À travers cette démarche, l'Adepme réaffirme sa volonté d'être davantage présente aux côtés des PME, au plus près de leurs territoires, de leurs réalités et de leurs ambitions. Des territoires plus dynamiques passent aussi par des PME locales mieux structurées, mieux accompagnées et plus compétitives.