Sénégal: Hivernage 2026 - Le Cngi renforce le suivi et la coordination des interventions

Suivre les évolutions globalement satisfaisantes dans plusieurs zones, tout en identifiant des points de vigilance nécessitant la poursuite des interventions et un suivi rapproché, c'est le but de la réunion tenue vendredi par le Comité national de gestion des inondations (CNGI).

Le Comité national de gestion des inondations (CNGI) a tenu, ce vendredi 18 septembre 2026 à Diamniadio, une réunion d'évaluation et de suivi de la situation liée à l'hivernage, sous la présidence de Dr Cheikh Tidiane DIEYE, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

« Les échanges ont permis de faire ressortir des évolutions globalement satisfaisantes dans plusieurs zones, tout en identifiant des points de vigilance nécessitant la poursuite des interventions et un suivi rapproché », rapporte la tutelle à travers une note.

Dans la région de Dakar, poursuit le texte, l'ONAS a fait le point sur les situations nécessitant une attention particulière dans certains secteurs sensibles et souligné la nécessité de poursuivre les efforts structurels. Ceci, notamment à travers le renouvellement progressif de certains réseaux, afin d'apporter des réponses durables aux enjeux liés à l'assainissement.

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« Dans le cadre du dispositif lié aux Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, une attention particulière sera également accordée au renforcement du dispositif de collecte des déchets par la SONAGED, au suivi des opérations de curage des canaux relevant du ressort de la Ville de Dakar ainsi qu'à la poursuite des opérations de pompage », indique le document.

Le ministre a enfin appelé l'ensemble des structures membres du CNGI à maintenir leur mobilisation et à renforcer la communication autour des actions entreprises, dans une dynamique fondée sur la prévention, l'anticipation et la réponse rapide, au service de la protection des populations.