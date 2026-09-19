Sénégal: Primature - L'Amicale des agents mise sur le sport pour renforcer la cohésion sociale

19 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Amicale des agents de la Primature a organisé, samedi à Dakar, sa deuxième randonnée pédestre, une initiative visant à renforcer les liens entre les différentes structures rattachées à l'institution et à promouvoir la pratique régulière de l'activité physique.

La randonnée, qui s'inscrit dans la promotion de l'activité physique, intervient également dans un contexte marqué par les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. La manifestation a réuni des agents de plusieurs structures de la Primature, ainsi que des représentants de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre (FSRP), des forces de défense et de sécurité et des partenaires de l'événement.

"L'idée est de regrouper toutes les structures de la Primature dans un seul cadre, d'avoir un label et de faire en sorte qu'elles se retrouvent, ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année, qu'elles échangent et sympathisent", a expliqué le président de l'Amicale des agents de la Primature, Amadou Ibrahima Diallo.

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Il a souhaité la pérennisation de cette initiative par les prochaines équipes dirigeantes de l'amicale, estimant que ces rencontres contribuent à renforcer les relations entre les agents des différents services rattachés. Selon lui, "même si l'Amicale en exercice part aujourd'hui, une autre équipe qui viendra devra poursuivre cette dynamique".

De son coté, Mohamed Kébir Diouf, agent marketing de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre, a salué le partenariat avec l'Amicale des agents de la Primature et souligné la portée institutionnelle de l'initiative.

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