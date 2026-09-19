Sénégal: Dakar 'condamne fermement' les attaques menées par les Houthis sur l'Arabie Saoudite

Dakar — Le Sénégal, par la voix de son ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a fermement condamné samedi les attaques menées par les miliciens Houthis du Yémen sur plusieurs localités et infrastructures de l'Arabie Saoudite.

"Le Gouvernement du Sénégal a appris avec préoccupation les récentes attaques perpétrées par les Houthis contre plusieurs localités et infrastructures du Royaume d'Arabie saoudite, affectant également des populations civiles", indique le ministère en charge des Affaires étrangères.

Il souligne dans un communiqué rendu public que le Sénégal condamne fermement ces attaques et exprime sa pleine solidarité avec le Royaume d'Arabie saoudite, ses autorités et son peuple.

"Le Gouvernement du Sénégal réitère son attachement au règlement pacifique des différends et appelle à la retenue et à la désescalade, afin de préserver la paix, la sécurité et la stabilité dans la région", rapporte le communiqué.

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Le royaume d'Arabie Saoudite, qui dirige une coalition internationale combattant les Houthis au Yemen, a été dernièrement cible d'attaques d'ampleur perpétrés par les miliciens yéménites.