Afrique de l'Ouest: Dakar, hôte, à partir de lundi, de la conférence internationale de la Cour de justice de la CEDEAO

Dakar — Dakar, la capitale sénégalaise, abrite à partir de lundi la conférence internationale annuelle de la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a appris l'APS de la juridiction communautaire.

La conférence devant se poursuivre jusqu'au vendredi est organisée sous le thème : "La Cour de justice de la CEDEAO à la croisée des chemins : justice, innovation, protection des droits de l'homme et avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest".

L'événement réunira des hauts responsables judiciaires et gouvernementaux des États membres de la CEDEAO, des chefs d'institutions de la CEDEAO, des présidents de juridictions nationales, des praticiens du droit, des universitaires, indique un communiqué.

Il souligne également que organisations de la société civile, des partenaires au développement, des organisations internationales, des représentants de la presse, entre autres parties prenantes clés y prendront part.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La conférence intervient à un moment crucial pour la Cour et pour le processus d'intégration régionale dans son ensemble, fait observer le communiqué.

Il signale que la rencontre va servir de plateforme de réflexion approfondie, de dialogue et d'action collective sur la manière dont la justice régionale peut répondre efficacement aux défis émergents tout en renforçant la protection des droits de l'homme et en adoptant l'innovation.