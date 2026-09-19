Sénégal: La ministre des Sports Djiréye Clotilde Coly reçoit le nouveau sélectionneur Patrick Vieira

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djiréye Clotilde Coly, a reçu en audience Patrick Vieira, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A de football du Sénégal, a-t-on appris, samedi, auprès de son cabinet.

Le nouveau sélectionneur des Lions a été accompagné du président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Abdoulaye Fall et du Secrétaire général de l'instance, Abdoulaye Seydou Sow, indique la même source.

Selon elle, cette rencontre a été l'occasion pour Patrick Vieira de présenter à la tutelle ses ambitions à la tête des Lions, ainsi que sa volonté de mettre son expérience et son expertise au service de la performance de l'équipe nationale et, plus largement, du développement du football du Sénégal.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djiréye Clotilde Coly, lui a adressé ses félicitations et réaffirmé la disponibilité de son département à l'accompagner dans l'exercice de ses responsabilités.

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Elle a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de "consolider la collaboration entre la tutelle et la Fédération Sénégalaise de Football, dans un esprit de responsabilité, de redevabilité et de bonne gouvernance".

"Cette dynamique, selon la ministre, doit contribuer à créer un environnement serein, stable et propice à la performance et au développement durable du football national".

Nommé le 18 août dernier à la tête de l'équipe nationale de football du Sénégal, Patrick Vieira a été officiellement présenté au public, vendredi, au stade Léopold Sédar Senghor.

Le nouveau sélectionneur des Lions a livré, à cet évènement, les contours de son projet, marqué par la continuité, l'intégration de jeunes joueurs et une ambition clairement assumée.