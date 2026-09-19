Sénégal: Diourbel - Une vaste opération d'assainissement menée à l'hôpital régional

Diourbel — Le gouverneur de Diourbel (centre), Ibrahima Fall, a présidé, samedi, une opération multisectorielle de nettoiement et de désinfection à l'hôpital régional Heinrich Lübke, à l'initiative de la brigade régionale d'hygiène, a constaté l'APS.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan d'action du Service national d'hygiène, qui prévoit chaque année des activités de prévention et d'assainissement durant l'hivernage, a expliqué le chef de la brigade régionale d'hygiène, le capitaine Ismaïla Diagne.

Selon lui, le choix de l'hôpital Heinrich Lübke s'explique par l'ancienneté et l'importance de cette structure sanitaire, considérée comme l'une des principales de la région.

La journée a mobilisé plusieurs acteurs, notamment la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), la Croix-Rouge, des mouvements de foulards, les collectivités territoriales ainsi que les services de l'hôpital.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des agents des brigades d'hygiène de Bambey, Mbacké et Touba ont également été mobilisés pour renforcer leurs collègues de Diourbel.

Le directeur de l'hôpital Heinrich Lübke, Dr Bocar Sow, a salué une initiative qui a permis, selon lui, de changer "le visage et le décor" de la structure.

Il a souligné l'importance de l'entretien régulier de l'environnement hospitalier, notamment durant l'hivernage, période propice à la prolifération des moustiques.

Le gouverneur Ibrahima Fall a salué l'engagement des différents intervenants et appelé les populations à adopter des comportements citoyens pour préserver durablement le cadre de vie.

Il a également plaidé pour un renforcement des moyens humains et logistiques des services d'hygiène.