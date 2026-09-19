Sénégal: Diourbel - Une vaste opération d'assainissement menée à l'hôpital régional

19 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Le gouverneur de Diourbel (centre), Ibrahima Fall, a présidé, samedi, une opération multisectorielle de nettoiement et de désinfection à l'hôpital régional Heinrich Lübke, à l'initiative de la brigade régionale d'hygiène, a constaté l'APS.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan d'action du Service national d'hygiène, qui prévoit chaque année des activités de prévention et d'assainissement durant l'hivernage, a expliqué le chef de la brigade régionale d'hygiène, le capitaine Ismaïla Diagne.

Selon lui, le choix de l'hôpital Heinrich Lübke s'explique par l'ancienneté et l'importance de cette structure sanitaire, considérée comme l'une des principales de la région.

La journée a mobilisé plusieurs acteurs, notamment la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), la Croix-Rouge, des mouvements de foulards, les collectivités territoriales ainsi que les services de l'hôpital.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des agents des brigades d'hygiène de Bambey, Mbacké et Touba ont également été mobilisés pour renforcer leurs collègues de Diourbel.

Le directeur de l'hôpital Heinrich Lübke, Dr Bocar Sow, a salué une initiative qui a permis, selon lui, de changer "le visage et le décor" de la structure.

Il a souligné l'importance de l'entretien régulier de l'environnement hospitalier, notamment durant l'hivernage, période propice à la prolifération des moustiques.

Le gouverneur Ibrahima Fall a salué l'engagement des différents intervenants et appelé les populations à adopter des comportements citoyens pour préserver durablement le cadre de vie.

Il a également plaidé pour un renforcement des moyens humains et logistiques des services d'hygiène.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.