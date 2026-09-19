Sénégal: Sedhiou - La mairie octroie 8 millions FCFA aux associations et clubs

Sédhiou — La mairie de Sédhiou (sud) a octroyé, vendredi, une enveloppe de huit millions de FCFA pour soutenir les associations sportives, culturelles et les mouvements de jeunesse locaux, a constaté l'APS.

Cette initiative s'inscrit dans une tradition bien ancrée du conseil municipal, lequel consacre chaque année une enveloppe au soutien de la jeunesse et de ses organisations.

Les montants attribués connaissent une évolution notable : les équipes sportives, qui recevaient auparavant 100 000 FCFA, bénéficient désormais de 150 000 FCFA. Quant aux clubs, leurs subventions varient entre 300 000 et 500 000 FCFA.

Intervenant à la remise des subventions, l'adjoint au maire de Sédhiou, Mame Aly Diallo a expliqué que la municipalité ne pourrait pas satisfaire toutes les structures, mais qu'elle ferait le maximum pour soutenir la jeunesse locale.

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Il a réitéré, à cette occasion, l'engagement de l'équipe municipale aux côtés de la jeunesse.

Le plaidoyer porté au bureau municipal vise à élargir le nombre d'associations bénéficiaires, avec l'ambition de porter le budget à 10 millions de FCFA dès l'année prochaine.

M. Diallo a indiqué que le bureau municipal veut élargir le nombre d'associations bénéficiaires, avec l'ambition affichée de porter le budget à 10 millions de FCFA dès l'année prochaine, avant d'annoncer la construction d'un terrain de mini-foot de 1 000 m² au sein du stade municipal Papis Demba Cissé.

Ce projet, initié par l'international sénégalais Sadio Mané en partenariat avec la Fondation Sonatel, devrait démarrer en octobre. Selon l'autorité municipale, cette infrastructure permettra aux jeunes de mettre en valeur leurs talents footballistiques.

L'adjoint au maire a également rassuré les jeunes sur la finalisation des travaux du stade municipal, notamment la clôture, l'aménagement de la main courante et l'installation de projecteurs pour la tenue de matchs en nocturne.

Cette série de mesures traduit la volonté de la municipalité et de ses partenaires de renforcer l'encadrement des jeunes, de soutenir leurs initiatives et d'offrir un environnement propice à leur épanouissement.