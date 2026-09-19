Sénégal: Tambacounda - Cheikhou Oumar Ba salue un comportement cultural 'correct' dans certaines zones malgré les pauses pluviométriques

Tambacounda — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, a salué, vendredi, le comportement "correct" des productions culturales dans certaines zones de la région de Tambacounda, malgré une longue pause pluviométrique qui inquiète plusieurs producteurs.

"Comme vous le savez, nous avions prévenu que la campagne démarrerait tardivement et risquait d'être marquée par des pauses pluviométriques. Ces interruptions ont effectivement eu lieu à plusieurs reprises mais, fort heureusement, le comportement des cultures reste relativement correct dans certaines zones", a déclaré M. Ba, lors d'une tournée (18-19 septembre) de suivi et d'évaluation de la campagne agricole 2026/2027 à l'Est du pays.

Placée sous le signe de l'écoute, du dialogue avec les acteurs du monde rural, la tournée a débuté vendredi à Sinthiou Malème, par la visite d'un périmètre rizicole d'un hectare.

Après cette étape, la délégation ministérielle s'est rendue à Saré Siby, un village de la commune de Nétéboulou, pour visiter une parcelle de coton de 4 hectares, puis un champ de maïs de 50 hectares.

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Cette visite a permis au ministre d'échanger directement avec les producteurs sur le déroulement de la campagne, les résultats attendus ainsi que les contraintes rencontrées sur le terrain, notamment en matière d'intrants, de mécanisation et sur la pause pluviométrie.

Selon le ministre, la variété du maïs risque d'être la plus impactée par la longue pause pluviométrie.

"Nous savons que le maïs est plus vulnérable en raison de sa forte sensibilité au stress hydrique ; il tolère difficilement le manque de pluie. Nous l'avons constaté sur le terrain mais, heureusement, les semis précoces sont arrivés à maturité et nous espérons aujourd'hui obtenir des récoltes relativement correctes", a souligné Cheikhou Oumar Ba.

"Ce constat, nous l'avons fait aussi sur le coton. Nous l'avons fait sur le mil et le sorgho", a-t-il ajouté.

Le ministre a aussi promis de tout mettre en oeuvre afin de renforcer et accélérer la mise à disposition de certaines spéculations, telles que le niébé et la pastèque, pour permettre aux producteurs d'avoir des cultures alternatives.

L'étape de Tambacounda a été également marquée par une rencontre de dialogue entre le ministre et les acteurs des systèmes agro-pastoraux de la région.

La tournée du ministre se poursuit ce samedi dans les départements de Goudiry et de Koumpentoum, par la visite d'une parcelle d'arachide et de maïs de 50 hectares dans le département de Goudiry, puis de parcelles de maïs (7 ha) et d'arachide (25 ha) à Thialène, dans la commune de Bamba Thialène, ainsi que d'une parcelle d'arachide de 10 hectares à Koumpentoum.